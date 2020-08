Oro sale al record di $2036 l’oncia, dollaro ai minimi di due anni

(WSC) MILANO – I futures sulle azioni statunitensi indicano un inizio positivo a Wall Street mercoledì, con le borse europee già in rialzo, mentre gli investitori attendono notizie su un nuovo pacchetto di soccorso Usa per fronteggiare gli effetti dell’epidemia di coronavirus.

Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha dichiarato martedì che i negoziatori democratici al Congresso e la Casa Bianca stanno lavorando per raggiungere un accordo entro la fine della settimana e che sono stati fatti progressi sulle parti chiave del disegno di legge.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato di incontrarsi il 15 agosto per valutare la conformità di Pechino all’accordo commerciale bilaterale firmato all’inizio di quest’anno.

Martedì, il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 26.828; l’S & P 500 è aumentato dello 0,4% a 3.307; e il Nasdaq Composite è salito dello 0,4% a un record di 10.941.

Nei primi momenti del trading mercoledì i prezzi dell’oro hanno toccato un nuovo record a 2.036 dollari l’oncia, infatti i timori per le ricadute economiche derivanti dall’aumento dei casi di coronavirus hanno aumentato la domanda di metallo rifugio.

Il Bullion è salito alle stelle mettendo a segno un guadagno di oltre il 30% finora quest’anno, supportato da tassi di interesse bassi e un’ondata di stimoli per attutire le ricadute negative delle economie colpite da virus.

L’euro è in rialzo appena +0.07% contro il dollaro, a 1.18112. In ogni caso il greenback si è indebolito fino a scendere verso il minimo di 2 anni, proprio sull’onda dei colloqui sul nuovo pacchetto di stimoli che il Congresso Usa sta per rinviare.

L’indice del dollaro è scambiato in ribasso a 93,2, non lontano dal minimo di 92,5 di due anni stabilito la scorsa settimana, poiché gli investitori attendono che i legislatori statunitensi raggiungano un accordo su un pacchetto di soccorso del coronavirus e si aspettano che la Federal Reserve allenti ulteriormente la politica monetaria quest’anno.

Inoltre, il dollaro è stato colpito dal timore di nuove chiusure di attività negli Stati Uniti a causa della pandemia.