Fitch declassa 10 banche europee, in Italia il Gruppo Bancario Iccrea

(WSC) – Dieci gruppi bancari dell’Europa occidentale sono stati declassati da Fitch Rating a causa dell’epidemia di coronavirus, l’agenzia nel suo ultimo report ha assegnato un outlook “negativo” al 95% degli istituti di credito nel suo portafoglio regionale.

Le banche declassate includono Cooperative Bank, Close Brothers e Metro Bank nel Regno Unito, Commerzbank in Germania, Swedbank in Svezia, Gruppo Bancario Iccrea in Italia e Credit Europe Bank nei Paesi Bassi e vari gruppi bancari a Cipro, Spagna e Lussemburgo.

Lunedì Fitch ha dichiarato nella sua ultima revisione delle sue banche dell’Europa occidentale classificate che i declassamenti riguardano principalmente le società per le quali le mutate prospettive economiche incidono su azioni pianificate per migliorare la redditività o la capitalizzazione.

Includono anche banche già vulnerabili, ad esempio a causa della scarsa redditività o di una posizione competitiva più debole. In totale, Fitch ha intrapreso 116 azioni di rating sui gruppi bancari della regione nella sua revisione di aprile, con la maggior parte delle azioni di rating che hanno rivisto le loro prospettive a “negative” o dando alle banche un rating “negativo”.