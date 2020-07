Eurozona, BlackRock punta su Btp e altri bond dell’area periferica

(WSC) NEW YORK – Gli strategist di BlackRock sono ottimisti sulle prospettive dei Btp italiani e degli altri titoli di Stato dell’area periferica dell’Eurozona, quella dei paesi più vulnerabili e indebitati.

La ragione per cui Bruno Rovelli, chief investment strategist dell’asset manager numero al mondo, è pronto a scommettere su un miglioramento dei prezzi dei Btp è legata al persistere delle azioni straordinarie delle autorità monetarie.

“Malgrado l’andamento visto di recente – si legge nel Global Investment Outlook di metà anno di BlackRock – sovrappesiamo i bond governativi dell’area periferica dell’Eurozona. Prevediamo una contrazione ulteriore dei tassi dovuta al potenziamento dei programmi di quantitative easing e ad altri piani della Bce”.

Secondo il gestore di fondi con 7.500 miliardi di asset in gestione, la situazione non è equiparabile a quella della grande crisi finanziaria del 2007-2009. Secondo Rovelli, che ha illustrato l’andamento dei mercati e le prospettive d’investimento per l’anno in corso, alla luce degli aiuti della Bce, il debito pubblico italiano, sebbene sia inequivocabilmente di dimensioni monstre – quasi il 160% del Pil – non dovrebbe presentare problemi di sostenibilità.

La previsione sull’Italia di BlackRock, ha spiegato ancora l’analista, “è diversa da quella che abbiamo per il debito sovrano europeo dove siamo più neutri, perché i rendimenti sono ormai estremamente compressi con la prospettiva di rimanere tali a lungo data la posizione fortemente accomodante della politica monetaria”.

Nessun timore per sostenibilità debito italiano, tanto c’è la Bce

Nel presentare l’outlook Rovelli ha precisato che BlackRock non teme la prospettiva di un netto aumento dell’indebitamento dello Stato. Un altro fattore che influisce è il fatto che dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19 il mondo non è più quello di prima. virus shock is creating new norms and accelerating structural trends. What is needed now is real resilience.

Lo shock del coronavirus sta creando nuove norme e accelerando le tendenze strutturali: digitalizzazione, mondializzazione, disuguaglianze, sostenibilità. Questa evoluzione modifica in modo fondamentale il paesaggio del mondo degli investimenti e determinerà i risultati che si otterranno con gli investimenti. “Quello di cui c’è bisogno ora è una “resilienza vera”, si legge nel report.

Una ripresa delle attività accompagnata da una “rivoluzione delle politiche” sono destinati – secondo BlackRock – a riflettere il mondo in rapido cambiamento. “La misura più importante che gli investitori possono prendere oggi è rivedere la loro asset allocation strategica, per garantire che i portafogli siano resistenti ai megatrend in atto“.

Sul fronte del mercato azionario BlackRock è positiva anche su Piazza Affari. Rovelli ha spiegato che la view “è in linea con la view positiva che abbiamo sull’azionario europeo su cui siamo passati ora a sovrappeso da sottopeso perché i governi europei sembrano aver fatto un lavoro migliore nel procedere alla rimozione delle misure di lockdown senza dar vita a una ripresa delle infezioni come si sta invece registrando negli Stati Uniti”.

I consigli di investimento presenti nell’outlook di BlackRock vanno intesi in un’ottica a lungo termine per quanto riguarda le implicazioni strategiche e l’opinione sull’andamento dei prezzi degli asset si basano su un orizzonte di 6-12 mesi.