Elezioni Usa, scenario fallimento Trump e vittoria Biden: conseguenze sulle Borse

(WSC) NEW YORK – La campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti entra nel vivo e gestori e analisti iniziano a interrogarsi sugli effetti che il voto, le tensioni e le incertezze politiche avranno sui mercati finanziari.

Donald Trump è in grande difficoltà nei sondaggi per via della gestione goffa, miope e anti scientifica della crisi sanitaria. Il presidente è costretto a rincorrere lo sfidante Democratico Joe Biden. E questa non è una buona notizia per i mercati azionari.

François Rimeu, senior strategist di La Française AM, è pessimista sulle conseguenze sui mercati di una campagna elettorale Usa che entra nel vivo proprio nel bel mezzo di una crisi economica e di fiducia.

Vittoria di Biden è una sconfitta per i rialzisti in Borsa

Il timore è che, alla luce di quanto Trump ha fatto per il settore corporate, alcune delle misure adottate per favorire le imprese saranno revocate in caso di vittoria di Biden. In quel caso l’impatto negativo sulle Borse Usa sarebbe del 20% secondo i calcoli dell’analista.

“Al momento, la percezione è che il programma di Biden avrebbe un impatto negativo sui mercati azionari, sia negli Usa che in Europa: l’aumento delle imposte sulle società potrebbe avere un impatto negativo del 20% sulle azioni Usa”, scrive nella sua analisi pubblicata oggi.

Per implementare la sua agenda una volta eletto, Biden dovrà ottenere una chiara maggioranza al Congresso. E nel contesto economico attuale, “la ripresa del business e la crescita del mercato del lavoro avranno facilmente la priorità”.

“Trump fallisce su tutta la linea”

Secondo Norbert Tofall, analista politico del Flossbach von Storch Research Institute, Trump sta pagando l’inefficacia della gestione e delle misure anti crisi. “Trump fallisce su tutta la linea”, dice Tofall. Questo aumenta le possibilità di vittoria di Biden.

“Ai tempi della pandemia del coronavirus, Donald Trump è chiamato ad agire da crisis manager” e se per il momento non sembrerebbe essere all’altezza della sfida“. Le conseguenze nei sondaggi sulle elezioni presidenziali si vedono, con il leader dei Repubblicani che sta perdendo punti.

In caso di vittoria a sorpresa di Trump, Chris Iggo, CIO della divisione Core Investments di AXA Investment Managers, prevede un incremento dei rendimenti obbligazionari. “Finora – osserva – i mercati sembrano convinti che la situazione sia contenibile” e che le conseguenze della crisi del nuovo coronavirus saranno limitate”. Le Borse hanno recuperato interamente tutto il terreno perso nei mesi caldi della crisi, in cui mezzo mondo era in lockdown.