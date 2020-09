Dollaro, ecco quello che un famoso analista vuole si sappia

(WSC) NEW YORK – L’era del dollaro forte riserva di valuta mondiale è agli sgoccioli. Le misure di allentamento monetario straordinarie della Federal Reserve rischiano di tramortire la moneta. Sebbene la divisa statunitense, bene rifugio per antonomasia nel Forex, abbia recuperato terreno di recente, favorito dalle preoccupazioni politiche e dalle novità sulla propagazione della pandemia di Covid-19, i fondamentali economici e le misure monetarie remano tutti contro il dollaro.

Tanto che un illustre economista, Stephen Roach, è tanto pessimista da confermare la sua previsione di un crollo del 35%. Secondo il professore di Yale, tutto porta a pensare che il dollaro subirà un bel tracollo nel 2021. Il duplice problema del deficit, quello delle partite correnti e quello di bilancio federale, è già grave e lo sarà ancora di più l’anno prossimo.

La pandemia e la crisi sanitaria conseguente hanno colpito duramente l’economia americana. Al contempo la situazione commerciale e fiscale, già brutta di suo, è peggiorata a causa delle guerre commerciali e dei tagli alle tasse di Trump. Forse, però, la ragione principale per essere ribassista nei confronti del dollaro è la Federal Reserve.

La banca centrale sta rispondendo alla crisi in atto con misure di alleggerimento ancora più importanti di quelle adottate durante e dopo la stretta creditizia globale del 2008-2009. Osservare l’andamento del Bloomberg Dollar Spot Index quando la Fed tagliò i tassi a zero, avviando ondate di Quantitative Easing (vedi grafico qui sotto), dovrebbe bastare a incoraggiare tutti quei ribassisti sul dollaro che si sono fatti demoralizzare dal rimbalzino delle ultime sedute.

Roach vede “doppia recessione e crac del dollaro” nel 2021

Roach, da parte sua, non solo ritiene elevate le probabilità di una doppia recessione in Usa, ma è convinto che la sua “idea all’apparenza folle” che il dollaro sarebbe crollato non è da considerare più così tanto folle. “La dinamica dei dati sui risparmi e i conto correnti descrivono una situazione molto più drammatica di quella che avevo previsto“, ha osservato all’emittente CNBC l’economista.

Sono due in particolare i numeri inquietanti emersi nel secondo trimestre. “Il deficit delle partite correnti, che è la misura più ampia del nostro squilibrio internazionale con il resto del mondo, ha subito un deterioramento record nel secondo trimestre”, ha detto.

In più, “il cosiddetto tasso di risparmio netto nazionale, che è la somma dei risparmi degli individui, delle imprese e del settore pubblico, ha registrato un calo record nel secondo trimestre. Il tasso è tornato in territorio negativo per la prima volta dai tempi della crisi finanziaria globale.

Sul Forex in questo momento l’indice del dollaro statunitense scambia intorno al 94. Quando Roach, esperto dell’economia e dei mercati dell’Asia, a giugno aveva previsto “un crollo inevitabile dell’indice”, il valore viaggiava intorno a quota 96. Roach predisse un calo del 35% in un anno.