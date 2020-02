Deutsche Bank, la banca che ha prestato soldi ai nazisti e a Donald Trump

In una piovosa domenica del 2014, un dirigente della Deutsche Bank è stato trovato impiccato nel suo appartamento di Londra. Bill Broeksmit aveva contribuito a trasformare l’istituto finanziario, vecchio di 150 anni, in un colosso globale, e la sua morte improvvisa rimase un mistero, reso ancor più fitto dagli strenui sforzi dell’istituto tedesco per scoraggiare e deviare le indagini. Si scoprì che Broeksmit era un uomo che sapeva troppo. In Dark Towers, il giornalista David Enrich rivela la verità su Deutsche Bank e il suo “epico tracciato di devastazione”.

La banca che finanziò la costruzione di Auschwitz

Ripercorrendo la storia della banca dai tempi in cui aveva finanziato un costruttore americano incline al default nel 1880, fino a quando aiutò i nazisti a costruire il campo di concentramento di Auschwitz, o ai tempi in cui corteggiava gli autocrati del blocco sovietico, per arrivare agli anni ’90, con la successione di una serie di manager senza scrupoli, quando Deutsche prese la fatidica decisione di coltivare i grandi ricchi e le ricchezze di Wall Street, spesso a scapito dell’etica e della legge.

In seguito la banca tedesca si è trovata, racconta Enrich in Dark Towers, a manipolare i mercati, violando le sanzioni internazionali per aiutare i regimi terroristici, truffando gli investitori, frodando gli enti regolatori e riciclando denaro sporco per conto degli oligarchi russi.

Sempre alla disperata ricerca di un punto d’appoggio americano, Deutsche iniziò anche a fare affari con quel magnate immobiliare campione dell’autopromozione che qualsiasi altra banca al mondo riteneva troppo pericoloso da toccare: Donald Trump.

Il volto globale della finanza e della criminalità senza scrupoli

Nel corso dei vent’anni successivi, i dirigenti della Deutsche prestarono miliardi di dollari a Trump, alla famiglia Kushner (il genero, marito della figlia Ivanka) e a una serie di clienti coinvolti in gravi scandali, tra cui Jeffrey Epstein, accusato di pedofilia e reati sessuali, morto in carcere suicida (ma la dinamica non è mai stata chiarita) l’anno scorso.

Dark Towers è la saga mai raccontata di come Deutsche Bank sia diventata il volto globale della finanza e della criminalità senza scrupoli, l’equivalente aziendale di un’arma di distruzione di massa.

tratto dalla presentazione del libro Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction