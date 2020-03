Crollo mercati, interviene la Fed con l’opzione nucleare: QE illimitato

I futures sul Dow Jones sono in netta crescita lunedì mattina prima dell’apertura di Wall Street dopo che la Federal Reserve ha varato un’azione sorprendente per affrontare i crolli che si sono verificati sui mercati finanziari in seguito allo scoppio del Coronavirus che ha portato a fermare l’attività commerciale in tutto il mondo.

La Banca Centrale americana ha dichiarato che acquisterà titoli per “gli importi necessari” al fine di sostenere il regolare funzionamento del mercato finanziario e l’efficace trasmissione della politica monetaria.

La Fed aveva precedentemente fissato un limite di $700 miliardi per gli acquisti di assets, secondo il programma di QE (Quantitative Easing).

La notizia ha dato una scossa alle borse, che si avviavano a registrare un altro calo all’inizio della settimana dopo che una proposta di pacchetto di salvataggio al Senato USA non è riuscita ad andare al voto domenica.

I futures sul Dow Jones Industrial Average sono saliti di 636 punti, o 3,2%, a 19.676, avevano toccato un minimo nel pre-borsa a 18.086, innescando i circuit breakers che impediscono ai futures dell’indice di scendere o aumentare di oltre il 5% in una sessione.

I futures sul’indice S&P 500 sono in crescita del 3,8% a 2.372, mentre quelli sul Nasdaq-100 trattano a +4,1% a 7.247.

Ma potrebbe essere un fuoco di paglia, il mercato è molto scettico su qualsiasi mossa delle banche centrali.

La Federal Reserve statunitense, citando le “enormi difficoltà” causate dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato che attuerà misure di sostegno creditizie senza precedenti per famiglie, piccole imprese e datori di lavoro.

L’istituto centrale ha affermato che l’impegno è stato preso perché “è ormai chiaro che la nostra economia andrà incontro a gravi difficoltà”.