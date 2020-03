La Federal Reserve di New York inietta liquidità fino a $150 miliardi al giorno

Il Trading Market desk del FRBNY (Federal Reserve Bank of New York) a partire da oggi aumenterà l’importo offerto nelle operazioni di pronti contro termine giornaliere fino a $150 miliardi (da $100 miliardi in precedenza).

L’importo offerto per le operazioni di pronti contro termine a due settimane sarà portato a $45 miliardi da $20 miliardi.

FRBNY: “Questo dovrebbe aiutare a sostenere il regolare funzionamento dei mercati di finanziamento mentre i partecipanti al mercato implementano piani di resilienza delle imprese in risposta al coronavirus”.