Cosa condividono molte aziende coinvolte in scandali finanziari? L’audit Ernst & Young

(WSC) NEW YORK – Facciamo subito qualche nome. Quest’anno sono spariti 2 miliardi di dollari alla fintech tedesca Wirecard AG, e i clienti hanno dovuto affrontare enormi problemi finanziari. La cinese Luckin Coffee Inc., stella del firmamento borsistico del Dragone, proprietaria di una catena di caffè, è andata gambe all’aria, dopo che 300 milioni di dollari di vendite sono stati fabbricati a tavolino. Stesso destino per l’operatore ospedaliero NMC Health PLC e per la sua consociata NMC Finablr PLC, proprietaria del servizio valutario Travelex: per queste due società quotate alla Borsa di Londra sono stati scoperti 5 miliardi di dollari di debiti non iscritti in bilancio. Ebbene, cosa hanno in comune tutte queste aziende coinvolte in crack e scandali finanziari di vario tipo? Avevano come auditor la società di revisione dei conti Ernst & Young, che aveva regolarmente autorizzato e firmato l’audit ai bilanci. Messe insieme queste malversazioni – che avrebbero dovuto essere scoperte appunto dall’auditor – sono costate agli azionisti delle rispettive società oltre 30 miliardi di dollari.

L’anno scorso, EY ha anche controllato e revisionato l’azienda che affitta spazi per uffici WeWork, un quasi-crack da 40 miliardi di dollari (maggiore azionista la giapponese Softbank) dopo aver flirtato con un’offerta pubblica iniziale pianificata a prezzi stratosferici e poi ritirata. E molte altre società meno note hanno avuto lo stesso destino.

EY è una delle quattro grandi società di revisione e contabilità – le Big Four – i cui controlli hanno lo scopo di dare agli investitori fiducia nei dati delle aziende quotate e non.

Con l’espressione Big Four si identificano le quattro società di revisione che si spartiscono il mercato di riferimento. Originariamente erano 5 le principali società ma, dopo lo scandalo Enron, Arthur Andersen uscì da questa élite. Le società di contabilità leader nel mondo sono oggi Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Le società forniscono ai propri clienti vari servizi professionali che includono revisione contabile, finanza aziendale e consulenza legale.

Il fatto è che Ernst & Young ha mancato in pieno il suo compito di accendere le spie di allarme, oppure non è riuscita a metterle in evidenza in modo aggressivo mentre stavano per scoppiare gli scandali, scrive il Wall Street Journal. Nella la maggior parte dei casi sono stati elementi terzi o estranei al management a sollevare per primi domande e dubbi sull’andamento finanziario delle aziende audite.

Insomma, in certi casi, si direbbe, ruberie autorizzate e formalizzate da una revisione farlocca, stando a documenti disponibili pubblicamente e a una serie di interviste con persone con la conoscenza dei fatti.

Ora, le autorità di regolamentazione in tutto il mondo, a partire dalla SEC (Securities and Exchange Commission) stanno passando al setaccio il lavoro di EY.

EY afferma di confermare la correttezza del proprio lavoro e di adottare alti standard di audit come si usa a livello globale. La società anzi afferma di aver svolto un ruolo chiave nello scoprire le frodi in almeno alcune delle aziende coinvolte negli scandali. Ma la reputazione pare adesso compromessa, scrive il WSJ. In conclusione chiediamoci: perché tutto questo accade? Il sistema del capitalismo di rapina si sta evolvendo in un meccanismo incontrollabile?