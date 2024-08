Rivolte, sparatorie, sadismo… la colpa è della noia dei social media

Il saggio On Boredom del 2021 esplora la tesi secondo cui la noia, una volta ritenuta una condizione inevitabile della vita, è stata estinta dalla proliferazione di piattaforme come TikTok e YouTube. La tesi principale è che, oggi, “il tempo necessario per annoiarsi non è più disponibile”, suggerendo che la noia è stata eliminata dalla nostra esperienza quotidiana grazie alla continua offerta di contenuti digitali.

Tuttavia, un recente studio conferma che la visualizzazione incessante di contenuti non riduce la noia ma la amplifica. L’atto di scrollare continuamente attraverso contenuti stimolanti crea uno stato di limbo mentale, piuttosto che alleviare la noia. La ricerca di distrazioni tramite social media è descritta come un tentativo di soffocare pensieri ed emozioni sgradevoli, piuttosto che una vera soluzione alla noia.

Il saggio suggerisce che, contrariamente alla credenza comune, la nostra esperienza di noia è aumentata. Questo paradosso della vita moderna rivela che, sebbene siamo incapaci di tollerare la noia, non pianifichiamo alternative significative per affrontarla. Gli esseri umani prosperano grazie a uno scopo, al pericolo e alle interazioni sociali, ma tendiamo a costruire un mondo che esclude questi elementi.

Il tentativo di rendere la vita più semplice e piacevole può portare a mondi monotoni e privi di stimoli, come le aree suburbane o le città utopiche. Anche il concetto di paradiso, come immaginato, sarebbe terribilmente noioso, caratterizzato da una beatitudine prevedibile e eterna, un pensiero che risulta insopportabile.

La noia è considerata una delle emozioni più pericolose e difficili da gestire, poiché non cerca un fine specifico ma piuttosto una forma di dramma o stimolo. Essa può indurre comportamenti irrazionali e sgradevoli. In un esperimento noto, le persone preferirono infliggersi scosse elettriche piuttosto che restare in silenzio con i propri pensieri per 15 minuti. Questa emozione spiacevole e opprimente spinge gli individui a cercare qualsiasi forma di distrazione per evitarla.

Il saggio esplora come la noia possa essere sfruttata da figure come Elon Musk e dalle piattaforme di social media, che alimentano questa emozione per trarne vantaggio commerciale. Le dinamiche online, come gli attacchi coordinati e le esplosioni di odio razziale, possono essere interpretate come reazioni alla noia, piuttosto che a motivazioni chiaramente indirizzate.

La partecipazione a queste attività potrebbe essere guidata dal desiderio di stimolazione e di dopamina, piuttosto che da un’aspirazione chiara. Questo potrebbe spiegare la confusione e la mancanza di obiettivi nei comportamenti violenti e distruttivi osservati recentemente.

