Quotidiani, vendite a picco anche nel 2024

I quotidiani diminuiscono nel complesso le vendite individuali a novembre del 6,5%. In edicola il calo è del 9,2%, secondo le ultime rilevazioni Ads. Nessuno si stupisce più. Ma vi mai siete chiesti perché non passano a ‘full digital’? La risposta è: visibilità mediatica e politica. Le rassegne stampa in televisione giustificano lo sperpero di milioni di euro (con i soldi dei contribuenti) per la produzione in carta di giornali che nessuno legge. La tabella qui sotto tiene conto di vendite cartacee e digitali (queste ultime con le promozioni spesso regalate a 1 euro al mese per 12 mesi). Elaborazioni di ItaliaOggi.

