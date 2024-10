Oltre 200.000 abbonati mollano il ‘Washington Post’ dopo che Bezos blocca endorsement a Harris

Il Washington Post è stato scosso da un’ondata di cancellazioni da parte degli abbonati digitali e da una serie di dimissioni da parte dei più importanti editorialisti, mentre il giornale è alle prese con le conseguenze della decisione del proprietario Jeff Bezos di bloccare l’endorsement della vicepresidente Kamala Harris per le elezioni del 5 novembre.

Più di 200.000 persone avevano cancellato i loro abbonamenti digitali al mezzogiorno di lunedì, secondo due persone del giornale a conoscenza della questione. Non tutte le cancellazioni hanno effetto immediato. Tuttavia, la cifra rappresenta circa l’8% dei circa 2,5 milioni di abbonati, compresa la versione cartacea.

Il numero di cancellazioni ha continuato a crescere lunedì pomeriggio. Un portavoce aziendale ha rifiutato di commentare, citando lo status di società privata dell’entità che possiede il quotidiano. “È un numero colossale”, ha detto a NPR l’ex direttore esecutivo del Post Marcus Brauchli.

“Gli endorsement presidenziali non fanno nulla per far pendere la bilancia di un’elezione”, ha scritto in un editoriale pubblicato dal WaPo Jeff Bezos, il miliardario fondatore di Amazon, uno degli uomini più ricchi del mondo (acquistò il giornale nel 2013) per spiegare la sua decisione. Bezos ha escluso che il mancato endorsement a Kamala Harris possa avere un qualche implicito do ut des con Trump, per garantirsi la sicurezza delle sue attività di business in caso il repubblicano venga eletto.

L’articolo è stato pubblicato come Opinione, con il titolo “La dura verità: gli americani non si fidano dei media”.

“Nessun elettore indeciso in Pennsylvania dirà, ‘Scelgo l’endorsement del Newspaper A’. Nessuno”, ha scritto. “Ciò che gli endorsement presidenziali in realtà fanno è creare una percezione di parzialità. Una percezione di non indipendenza”.

Bezos ha osservato che in un recente sondaggio Gallup, i media sono la meno attendibile delle 10 istituzioni civiche e politiche degli Stati Uniti. “Qualcosa che stiamo facendo chiaramente non funziona”, ha scritto.

Il fondatore di Amazon ha affermato che i giornali, come le macchine per il voto, devono essere sia accurati sia far credere alla gente che lo siano.

“È una pillola amara da ingoiare, ma stiamo fallendo nel secondo requisito”, ha scritto Bezos. “La maggior parte delle persone crede che i media siano di parte. Chiunque non se ne accorga sta prestando scarsa attenzione alla realtà e coloro che combattono la realtà perdono”.