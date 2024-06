I film e le serie TV più viste nel mese di maggio 2024

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie tv più gettonate in Italia lo scorso mese nella quale sono indicati anche i cambiamenti di posizione rispetto al mese precedente.



Film

Posizione Titolo del film 1 Mad Max: Fury Road 2 Oppenheimer 3 Perfect Days 4 Adagio 5 The Idea of You 6 Estranei 7 La Chimera 8 Anatomia di una caduta 9 Palazzina Laf 10 Povere Creature



Fonte e classifica completa aggiornata in tempo reale: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly



“Mad Max: Fury Road” il titolo più gettonato con un balzo di ben 124 posizioni. Stabile al secondo posto “Oppenheimer”, medaglia di bronzo per “Perfect Days”.

Al primo posto, con un balzo di ben 124 posizioni, si piazza “Mad Max: Fury Road”, quarto capitolo del franchise di Mad Max ambientato in un futuro distopico post-apocalittico in cui benzina e acqua sono risorse quasi esaurite. Al secondo posto stabile rispetto a un mese fa troviamo “Oppenheimer”, mentre al terzo posto troviamo “Perfect Days”, film di Wim Wenders apprezzatissimo dalla critica di tutto il mondo.

Al quarto posto si posiziona “Adagio”, film di Sollima che chiude la cosiddetta trilogia della Roma criminale, mentre chiude la top 5 “The idea of you”, tratto dal romanzo omonimo e avente come protagonista Anne Hathaway.

Al sesto posto “Estranei” (titolo originale “All of us strangers”), storia d’amore e di fantasmi, mentre al settimo troviamo “La chimera” di Alice Rohrwacher.

All’ottavo posto troviamo “Anatomia di una caduta”, film ben accolto dalla critica, nel quale una donna viene accusata di aver ucciso il marito con il loro figlio cieco unico testimone.

Al nono posto risale “Palazzina Laf”, esordio alla regia di Michele Riondino, film incentrato sul tema del lavoro, ambientato a Taranto e premiato recentemente con ben 4 David di Donatello.

Al decimo posto resiste “Povere creature” in cui una donna viene riportata in vita da uno scienziato.

Serie TV

Posizione Titolo della serie TV 1 Fallout 2 Baby Reindeer 3 Shogun 4 Il Problema dei 3 Corpi 5 Bridgerton 6 The 8 Show 7 Bodkin 8 Dark Matter 9 Un Gentiluomo a Mosca 10 Eric



Fonte e classifica completa aggiornata in tempo reale: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly&t=shows

Tra le serie TV, in vetta “Fallout” davanti a “Baby Reindeer” e “Shogun”

“Fallout”, serie che narra le vicende di un futuro post-apocalittico con lo spettro di una guerra nucleare, mantiene la vetta.

Al secondo posto “Baby Reindeer” incentrato su una relazione contorta e complessa mentre sul terzo gradino del podio troviamo “Shōgun”, miniserie incentrata su un marinaio inglese che, a causa di un naufragio, si trova costretto a vivere in Giappone.

Al quarto posto “Il problema dei 3 corpi”, dove un gruppo di scienziati cerca di fermare una delle maggiori minacce all’umanità, mentre al quinto posto, spinta dall’uscita della terza attesissima stagione, troviamo “Bridgerton” una serie televisiva storica americana creata da Chris Van Dusen basata sulla serie di libri di Julia Quinn e che ruota attorno all’omonima famiglia immaginaria. Si tratta di una serie ambientata nel mondo competitivo dell’alta società londinese dell’era Regency durante la stagione mondana nei primi anni del 1800, quando la giovane nobiltà e l’alta borghesia in età da matrimonio vengono introdotte in società.

“The 8 Show”, è invece la novità assoluta del mese ed entra nella classifica direttamente al sesto posto: si tratta di una serie coreana nota anche con il titolo di “Deo Eiteu Syo”, in cui otto persone sono intrappolate in un edificio di otto piani. Sono concorrenti di un reality show che promette di aumentare il loro guadagno in denaro con l’aumentare del tempo di permanenza con risvolti inquietanti e pericolosi.

In settima posizione si piazza “Bodkin”, serie prodotta da Barack e Michelle Obama in persona, incentrata su due americani autori di podcast a tematica “crime”, e del loro arrivo nella campagna irlandese.

All’ottavo posto si posiziona invece “Dark Matter”, serie ambientata a Chicago in cui un professore, padre e fisico, tornando la sera a casa, si ritrova intrappolato in una versione parallela della sua vita.

Al nono posto con un balzo di ben 383 posizioni rispetto al mese precedente, troviamo invece “Un Gentiluomo a Mosca”, dove il conte Alexander Rostov si ritrova a passare dalle ricchezze alle stalle dopo la rivoluzione russa. Un tribunale sovietico lo bandisce nell’attico di un opulento hotel, dove, ignaro del mondo esterno, scopre il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

A chiudere la top 10 di maggio è invece “Eric” incentrata su un famoso burattinaio dello spettacolo per bambini più popolare d’America. La sua vita inizia a svelarsi quando il suo giovane figlio, Edgar, scompare. Rimasto successivamente senza casa e alle prese con una forte dipendenza, scopre che il suo unico compagno è Eric, un burattino blu alto sette piedi, che lo guida in un viaggio per ritrovare suo figlio.

Fonte: Comunicato Just Watch