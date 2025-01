“Divento lesbica”. Belen lascia senza parole Staffelli e piovono critiche

Belen Rodriguez ha deciso di dare una svolta alla sua vita amorosa. A Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che le ha consegnato il Tapiro d’oro poche ore prima della messa in onda della puntata di “Amore alla prova”, ha rivelato di aver chiuso con gli uomini. Basta, niente più drammi né tentazioni: Belen ha deciso di dire basta. Queste sue dichiarazioni hanno lasciato senza parole Staffelli.

È scomparsa dai radar signora Belen, come mai? Eh perché tutti abbiamo il nostro lato oscuro”. Nell’anteprima condivisa sui social dal tg satirico si vede Rodriguez prendere in mano il telefono e leggere un messaggio. Staffelli prontamente interviene e le domanda: “È il nuovo fidanzato?”. E Belen, inaspettatamente rivela: “No no, io ho chiuso. Da adesso in poi divento lesbica”.

Sotto al video di Striscia sono state scritte molte critiche riguardo a quanto dichiarato da Belen, probabilmente in modo ironico. “Si rende conto che ha due figli?”, scrive qualcuno e poi “Frase da premio Oscar…” e non solo. Altri però sottolineano quanto trovare gli uomini sbagliati sul proprio cammino possa inevitabilmente condizionare l’idea di relazione e amore.

Belen, dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, tornerà in tv con “Amore alla prova”, su Real Time. Ieri sera la prima puntata.

