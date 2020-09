Cina, settore finanziario in forte aumento (+10%). Attività totali a $50 trilioni

(WSC) PECHINO – Gli ultimi dati ufficiali indicano un aumento a due cifre su base annua delle attività totali del settore finanziario cinese.

I dati pubblicati dalla Banca popolare cinese (PBOC) il 14 settembre indicano che alla fine del secondo trimestre del 2020 le attività totali del settore finanziario cinese erano pari a 340,43 trilioni di yuan (circa $50,16 trilioni di dollari), per una crescita su base annua del 10%.

Il totale delle attività del settore bancario cinese è stato di 309,41 trilioni di yuan, per un aumento su base annua del 9,7%, mentre il totale delle attività delle organizzazioni del settore dei titoli è stato di 9,04 trilioni di yuan, per un aumento su base annua del 14,8%.

Il patrimonio totale delle società del settore assicurativo in Cina è stato di 21,98 trilioni di yuan, con un aumento su base annua del 12,7%.

I dati della PBOC indicano inoltre che le passività totali delle istituzioni del settore finanziario in Cina erano 310,01 trilioni di yuan nel secondo trimestre per un aumento su base annua del 9,9%.

Ciò includeva 283,93 trilioni di yuan di passività per le organizzazioni del settore bancario (+9,5% su base annua) 6,66 trilioni di yuan di passività per le organizzazioni del settore dei titoli (+17,8%) e 19,41 trilioni di yuan di passività per le organizzazioni del settore assicurativo (+12,8%).