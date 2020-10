Cina: PIL del 3° trimestre in forte rialzo +4,9%. Unico paese che cresce

(WSC) PECHINO – Nel terzo trimestre il pil cinese ha registrato un incremento di rimbalzato +4,9% su base annua, confermando la ripresa dopo lo storico crollo dei primi mesi del 2020 causato del coronavirus.

L’aumento registrato è leggermente inferiore alle previsioni di un gruppo di analisti che si aspettavano un incremento del 5,2%.

Il tasso di crescita registrato nel terzo trimestre resta ancora sotto al livello raggiunto dall’economia cinese nel 2019 (+6,1%).

La Cina in ogni caso rimane l’unica grande nazione con un’economia globale a registrare una crescita, mentre Stati Uniti e Ue stanno per annunciare andamenti del Pil negativi per il terzo trimestre 2020 compresi tra -4% e -8,5%, stando alle ultime stime tratte dal consensus degli economisti.