Fmi: la crisi da Coronavirus richiede risposte e politiche da ‘tempo di guerra’

I governi di tutto il mondo devono attuare misure da “tempo di guerra” per le famiglie, le imprese e il settore finanziario, al fine di combattere la pandemia di Coronavirus, secondo un post sul blog pubblicato dall’International Monetary Fund (FMI).

Il FMI afferma che i governi dovrebbero affrontare la pandemia come se fosse una guerra fornendo forniture chiave al settore sanitario, trasferimenti di denaro alle persone che hanno perso il lavoro e “sostegno eccezionale” come sussidi salariali ai dipendenti di società private.

“Se le misure prese dalla politica saranno in grado di assicurare che i lavoratori non perdano il lavoro, gli affittuari non vengono sfrattati e i proprietari di abitazione non perdano l’affitto, le aziende evitino il fallimento e le reti commerciali e commerciali vengano preservate, la ripresa avverrà prima e più agevolmente”, si legge nella nota del FMI.

Il FMI ha dichiarato che “un maggiore intervento da parte del settore pubblico” è garantito fino a quando la pandemia dura. Il Fondo prevede che la fase di “guerra” dovuta al Covid19 durerà “almeno” da uno a due trimestri.