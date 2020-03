Bagnai (Lega): imperativo attivarsi contro vendite allo scoperto su asset italiani

“L’avvio di contrattazioni di Piazza Affari, particolarmente drammatico, rende imperativo attivarsi contro le azioni di vendita allo scoperto sugli asset italiani”. E’ quanto afferma Alberto Bagnai, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, commentando a caldo il crollo della borsa di Milano in apertura delle contrattazioni odierne.

“In questo momento il FtseMib registra una débâcle dell’11% – evidenzia il senatore della Lega – auspico che la Consob intervenga al più presto per chiarire se dietro l’ondata di vendita che sta colpendo i nostri asset vi siano anche manovre di speculazione che, approfittando di un’emergenza nazionale, lucrano, danneggiando il risparmio degli italiani”.

Secondo il senatore della Lega, al fine di contribuire a stabilizzare il quadro generale, è a questo punto necessario l’intervento della Bce sulla falsariga di quello che fece la Federal Reserve nel corso della crisi finanziaria del 2008.

“Siamo giunti a un punto in cui gli speculatori possono essere fermati solo se si trovano davanti una potenza di fuoco finanziaria in grado di non essere abbattuta dagli investitori, come è solo quella offerta dalle banche centrali. Tuttavia – conclude Bagnai – anziché incalzare l’Europa su questo fronte, l’attuale governo sembra essere più preoccupato dalla tenuta dei conti pubblici, confermando di vivere fuori dalla realtà”. (AdnKronos)

***

“Cosa aspetta Consob ad attuare lo short ban? E Gualtieri dov’e’ di fronte a una Borsa preda di speculazioni previste e prevedibili? Si intervenga subito come auspicavamo da giorni!”. Lo scrive su ‘Twitter’ il capogruppo Lega in commissione Finanze alla Camera, Giulio Centemero, tornando a sollecitare, mentre e’ in atto l’emergenza Coronavirus, il divieto delle vendite allo scoperto.