Roma, arriva la “zona rossa” tra Esquilino e Termini. Stop ai pregiudicati e Daspo ai violenti

Anche Roma avrà la sua “zona rossa”, la prima con l’epicentro individuato alla stazione Termini e un “raggio” di estensione che coprirà per intero il quartiere Esquilino, da anni crocevia di nazionalità ma anche coacervo di crimini, predatori principalmente, e illegalità che vede nello spaccio di stupefacenti la sua massima espressione. Dopo Firenze e Bologna ma anche Milano e Bari, dunque, il piano messo a punto dal Viminale e discusso ampiamente con i prefetti delle grandi città italiane, trova la sua applicazione nella Capitale.

I dati del Viminale

Da inizio 2023 a oggi, infatti, sono state realizzate 198 operazioni straordinarie “ad alto impatto”, con l’impiego complessivo di 14.300 unità tra forze dell’ordine, Polizia locale e personale di altri enti: 158.850 i soggetti controllati, di cui 67.656 stranieri; 504 i soggetti arrestati e 1.579 quelli denunciati; 82 gli stranieri espulsi; 79 le armi sequestrate; 23.276 i veicoli controllati; 1.846 gli esercizi pubblici ispezionati e 138 i lavoratori in nero o irregolari individuati all’esito delle attività.

La recente decisione di istituire una “zona rossa” a Roma, che comprende le aree della stazione Termini e dell’Esquilino, è stata annunciata dal Viminale ed entrerà in vigore nei prossimi giorni. Questo provvedimento ha come obiettivo principale quello di aumentare i livelli di sicurezza in una delle zone più trafficate della capitale italiana[1][2].

Dettagli sulla Zona Rossa

Divieti per pregiudicati

Nella nuova zona rossa, saranno imposti divieti specifici per le persone con precedenti penali, mirati a prevenire comportamenti violenti e il ripetersi di reati[2][4].

Daspo urbano

Sarà applicato il Daspo urbano, una misura che consente di allontanare dal luogo determinate persone ritenute pericolose. Questa misura è già stata utilizzata in altre città italiane e ora sarà estesa anche a Roma per garantire maggiore sicurezza[3][6].

Obiettivi e implicazioni

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento della sicurezza pubblica, soprattutto in aree ad alta densità di popolazione e flusso turistico. Le autorità locali sperano che l’implementazione di questa zona rossa possa contribuire a ridurre episodi di violenza e crimine, creando un ambiente più sicuro per residenti e visitatori[5][7].

In sintesi, la creazione della zona rossa a Roma rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità urbana, con l’intento di proteggere le comunità locali e migliorare la qualità della vita nella capitale.

