(WSC) ROMA – Si parla molto di patrimoniale in questi giorni, e proprio mentre la proposta sull’introduzione di una tassa sui redditi degli italiani più ricchi viene accantonata, per l’ennesima volta, da Governo e Parlamento – in quanto estremamente impopolare – vale la pena affrontare la questione in termini oggettivi.

Contribuisce molto a chiarirsi le idee la tabella che pubblichiamo in questa pagina, tratta da un documento del Ministero del Tesoro, dove sono riportati tutti i contribuenti italiani persone fisiche, per scaglioni di reddito, con le dichiarazioni IRPEF riferite all’anno fiscale 2018, l’ultimo disponibile. Fondamentale studiarne i dettagli.

Come si vede il grosso dei contribuenti è allocato nelle fasce basse, con la fetta maggiore (29,20% del totale) nella riga della classe di reddito da 20.000 a 35.000 euro. Si tratta di oltre 12 milioni di cittadini, che pagano in media un’imposta di 3.335 euro l’anno.

Vale la pena mettere in evidenza che la classe di reddito più facoltosa, nella fascia sopra i 300.000 euro, comprende 40.949 persone, cioè lo 0,10% sul totale di chi paga le tasse in Italia, in questo caso l’imposta media per contribuente è di 173.902 euro.