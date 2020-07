Investitori istituzionali hanno comprato bond “mafiosi” per più di 1 miliardo

(WSC) LONDRA – Negli ultimi tre anni gli investitori istituzionali hanno acquistato circa 1 miliardo e 100 milioni di dollari in obbligazioni private che fanno capo all’organizzazione mafiosa più potente d’Italia. Lo rende noto il Financial Times, che in un articolo rivela che sono coinvolti fondi pensione, hedge fund, family office e banche italiane i quali sono alla ricerca di ritorni decenti in un contesto di tassi zero.

In uno degli affari più eclatanti di quelli citati, alcuni investitori internazionali hanno comprato bond finanziati grazie alle attività vendute da organizzazioni criminali italiane accusate di aver saccheggiato i fondi dell’Unione Europea soffiando milioni di euro. In un’altra operazione i bond erano legati ad asset venduti da un campo profughi in Calabria.

I titoli del debito comprati erano garantiti da società di facciata a fare da copertura alla ‘Ndrangheta. L’obiettivo era quello di nascondere le attività illecite del famigerato gruppo mafioso del Sud Italia noto per le sue attività di riciclaggio di denaro e di traffico di droga. I bond erano costituiti da fatture non pagate di aziende che forniscono servizi medici alle autorità sanitarie italiane.

Coinvolte Banca Generali ed Ernst & Young: “siamo all’oscuro”

Banca Generali ha acquistato inconsapevolmente alcune di queste obbligazioni in consultazione con il gruppo di servizi contabili Ernst & Young, stando a quanto riportato dall’illustre quotidiano britannico, che ha avuto accesso a documenti finanziari e legali riservati.

“Banca Generali e Banca Generali Fund Management Luxembourg (BGFML) sono venute a conoscenza in questo momento della notizia”, riferisce la banca al Financial Times, aggiungendo di essere disposta a collaborare.

Quando ha effettuato l’operazione la banca dice che era all’oscuro di chi ci fosse dietro i bond. Ossia un’organizzazione criminale mafiosa che secondo i calcoli di Europol genera un giro d’affari di €44 miliardi di euro l’anno.

Sul mercato Bond con rendimenti particolarmente appetibili

Non sapendo che gli asset fossero riconducibili alla ‘Ndrangheta. I manager di Banca Generali erano convinti che l’operazione fosse ammissibile. Circa 1 miliardo di euro di queste obbligazioni private – dicono gli operatori del mercato interpellati dal giornale – sono finite sul mercato e sono state acquistate da investitori istituzionali internazionali tra il 2015 e il 2019.

La società veicolo è nata alcuni anni fa per opera di CFE, banca d’affari con sede a Ginevra e specializzata in strategie creditizie di nicchia. Tra il 2015 e il 2019 l’impresa pare abbia emesso e collocato titoli obbligazionari con rendimenti particolarmente appetibili, specialmente visto il contesto di rendimenti magri nel quale ci troviamo da anni.