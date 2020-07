Governissimo, De Benedetti: “Sono pronto a trangugiare un governo col Caimano”

(WSC) ROMA – Carlo De Benedetti, che soffre per essere entrato da qualche tempo in un cono d’ombra, dopo la cessione di Repubblica al gruppo Exor-Agnelli-Elkan, ha dato un’intervista a Salvatore Merlo, de Il Foglio (quotidiano semiclandestino del gruppo immobiliare Sorgente foraggiato con milioni di euro dai sussidi all’editoria) in cui apre a un cambio di maggioranza, un governissimo con dentro Silvio Berlusconi.

“Sono pronto a trangugiare un governo col Caimano”, ha detto CDB al Foglio, sdoganando da sinistra l’ex acerrimo nemico leader di Forza Italia.

“Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra”, spiega Carlo De Benedetti.

Poi, siccome lo scambio pur favorevole non gli deve sembrare ancora abbastanza, aggiunge:

“Ma accompagnato anche dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico”.

Insomma nella visione dell’Ingegnere, ex tessera n.1 del PD, “tutto tranne Conte e Salvini”, chiarisce.