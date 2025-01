Belloni, addio ai Servizi Segreti. Cosa c’è dietro? Governo spiazzato dalla decisione

La notizia ha cominciato a circolare nelle scorse ore, venendo poi confermata dalla diretta interessata che ha spiegato che la decisione è nata da sue vicende personali. Secondo quanto emerso, la scelta è stata comunicata a Giorgia Meloni lo scorso 23 dicembre. La premier avrebbe chiesto a Belloni di rimanere al suo posto per qualche settimana. Lei ha accettato di restarvi fino al 15 gennaio. Da questa data non sarà più operativa.

Elisabetta Belloni lascia la guida dei servizi segreti

“Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio”. Così Belloni nel confermare che non sarà più il capo dei servizi segreti per questioni personali.

Nominata il 21 maggio 2021 a capo del Dis (Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza che ha anche il compito di coordinare le due agenzie di intelligence Aise e Aisi), lascia l’incarico con anticipo. La sua nomina infatti scadrebbe poco prima dell’estate, a maggio.

Elisabetta Belloni – Fonte foto: ANSA

La riunione con Giorgia Meloni e Alfredo Mantovano

Il 23 dicembre Belloni, in un colloquio riservato, ha fatto sapere alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi Alfredo Mantovano la decisione di andare via. Le è stato domandato di rimanere almeno qualche settimana e lei ha accettato anche per avere il tempo di spiegare la sua scelta a tutti i vertici dei servizi segreti e ai relativi uffici, oltre ai funzionari del Dis.

Indiscrezioni sostengono che è possibile che vada a Bruxelles per collaborare con Ursula Von der Leyen. Tuttavia su questo tema Belloni, come riferisce Il Corriere della Sera, è stata perentoria: “Al momento non c’è nulla, lascio e basta”.

La vicenda si è srotolata nel pieno delle trattative per il rilascio della giornalista Cecilia Sala. Per l’intelligence si apre un problema a cui si dovrà trovare una soluzione in tempi brevi. Non è escluso che il nome del sostituto o della sostituta di Belloni possa essere annunciato nelle prossime ore.

Tra i nomi più gettonati per la guida del Dis spicca quello di Bruno Valensise, già vice al Dis e oggi direttore dell’Aisi.

Governo spiazzato

La mossa di Belloni, come riportato da Repubblica, ha colto il governo di sorpresa perché inaspettata e inattesa. Soprattutto per la presidente del Consiglio.

Alfredo Mantovano che ha la delega ai servizi segreti con Belloni non è mai stato in piena sintonia. Una dinamica che, come raccontato sempre da Repubblica, avrebbe finito per convincere Belloni sull’opportunità di lasciare il suo incarico in anticipo.

Fonte: Virgilio Notizie