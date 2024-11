Oro in forte calo (dopo la vittoria di Trump)

Dopo essere salito vertiginosamente per gran parte di quest’anno, il prezzo dell’oro è improvvisamente diventato meno dorato dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali.

L’oro è sceso di oltre il 4% nei quattro giorni successivi al giorno delle elezioni, quando il mercato azionario statunitense è salito di quasi il 4%. Questo nonostante gli investitori si aspettino che la Casa Bianca di Trump abbassi le aliquote fiscali e aumenti le tariffe. Una tale combinazione potrebbe far salire il debito e l’inflazione del governo statunitense, entrambi fattori che possono aiutare il prezzo dell’oro.

Ciò ha lasciato l’oro a $ 2.618 l’oncia, a partire da lunedì sera, in calo rispetto al record di circa $ 2.800 registrato alla fine del mese scorso. Ciò significa anche che l’oro ha perso un po’ di smalto come investimento con le migliori prestazioni dell’anno. Il più grande fondo negoziato in borsa che monitora il prezzo dell’oro ha visto il suo guadagno per il 2024 scendere di nuovo sotto il 27% da quasi il 35% di un paio di settimane prima.

Cosa sta succedendo?

Parte del declino ha coinciso con il rafforzamento del dollaro statunitense rispetto alle altre valute principali. Le tariffe e le guerre commerciali istigate dagli Stati Uniti potrebbero far scendere il valore dell’euro e delle valute di altri paesi, e un dollaro statunitense forte rende più costoso per gli acquirenti che utilizzano quelle altre valute acquistare oro.

La preferenza di Trump per tasse più basse e tariffe più alte sta anche costringendo Wall Street a ridimensionare le aspettative su quanti tagli ai tassi di interesse la Federal Reserve applicherà il prossimo anno. Meno tagli ai tassi significherebbero che i titoli del Tesoro pagherebbero più interessi di quanto previsto in precedenza, e questo a sua volta potrebbe danneggiare il prezzo dell’oro. L’oro, che paga ai suoi proprietari zero dividendi o reddito, può sembrare meno attraente quando i titoli pagano di più.

Ancora safe haven?

L’oro, ovviamente, ha ancora la reputazione di offrire un posto più sicuro per gli investitori quando le cose sono instabili in tutto il mondo. Che sia a causa di guerre o conflitti politici, gli investitori spesso si riversano sull’oro quando non si sentono sicuri di altri investimenti. E con le guerre ancora in corso in Medio Oriente, Ucraina e altrove, mentre le tensioni politiche sembrano ancora alte come sempre, l’oro probabilmente rimarrà nei portafogli di molti investitori.

“L’oro continua a essere la classe di asset rifugio preferita sia dagli investitori che dalle banche centrali”, secondo i gestori finanziari di Robeco, che gestisce gli investimenti per i grandi investitori istituzionali.

Fonte: AP