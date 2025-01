Diamanti, altro che “per sempre”: crolla il prezzo

I prezzi dei diamanti naturali sono diminuiti di circa l’8% negli ultimi cinque anni, principalmente a causa della crescente popolarità dei diamanti coltivati in laboratorio, che sono più economici e sempre più apprezzati dai consumatori. A novembre, le vendite di gioielli con diamanti estratti negli Stati Uniti sono calate dello 0,7%, mentre le vendite di diamanti coltivati in laboratorio sono aumentate del 12,5%.

De Beers costretta a tagliare i prezzi

De Beers, un nome di spicco nell’industria dei diamanti, ha ridotto il prezzo delle sue pietre grezze del 15%, una mossa significativa considerando la sua storica dipendenza dalla scarsità per mantenere alti i prezzi. Questo aggiustamento riflette la crescente concorrenza dei diamanti coltivati in laboratorio, che condividono proprietà simili con le pietre naturali e sono visivamente indistinguibili.

Confronta gli investimenti

In raffronto ai diamanti, l’oro si è rivelato un investimento più redditizio nell’ultimo anno, con un aumento dei prezzi del 27%. Anche il Bitcoin ha visto un sostanziale aumento del 125%. La domanda di oro è stata alimentata dalle banche centrali e dagli investitori cauti in un contesto di incertezze economiche.

Dinamiche di mercato

Il mercato dei diamanti sta affrontando sfide a causa del calo della domanda per i diamanti estratti dalle miniere e dei progressi nella produzione di diamanti coltivati in laboratorio che hanno ridotto i loro prezzi di circa il 75% dal 2020. Questa tendenza sta rendendo i diamanti coltivati in laboratorio più accessibili ai consumatori.

Prospettive future

Gli analisti prevedono che, mentre i diamanti naturali potrebbero continuare a interessare collezionisti e chi cerca articoli di lusso, il mercato dovrà adattarsi ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che favoriscono sostenibilità e approvvigionamento etico. Si prevede che il mercato dei diamanti coltivati in laboratorio raddoppierà entro il 2025, spinto da progressi tecnologici e da un cambiamento verso prodotti ecologici.