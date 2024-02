BNP Paribas: due bond callable a tasso fisso e variabile in euro e USD

BNP Paribas annuncia l’emissione di nuove obbligazioni Callable a Tasso Fisso e Variabile rivolte al mercato retail, disponibili sul segmento TLX di Borsa Italiana.

La prima Obbligazione Bnp Paribas Callable Tasso Fisso e Tasso Variabile è quella in Euro, con Scadenza a Febbraio 2034 – ISIN XS2708003863: paga il primo anno cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 7,8%. A seguire, dal secondo anno e fino a scadenza, l’Obbligazione prevede cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d’interesse annuo pari a 1,5 volte il tasso EURIBOR a 3 mesi (Effetto Leva 150%), con un minimo dello 0% e un massimo del 4% annuo. Ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso EURIBOR a 3 mesi assuma un valore superiore al 2,67%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 2,67% x 1,5= 4%).

Contestualmente, BNP ha lanciato l’Obbligazione Bnp Paribas Callable Tasso Fisso e Tasso Variabile in USD con Scadenza a Febbraio 2034 – ISIN XS2708005215: quest’ultima paga il primo anno cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d’interesse fisso annuo pari al 9,5%. Dal secondo anno e fino a scadenza prevede cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso di interesse annuo pari a 1,5 volte il tasso USD SOFR (Effetto Leva 150%), calcolato giornalmente durante ciascun trimestre, con un minimo dello 0% e un massimo del 5,5% annuo. Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 3,67%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 3,67 % x 1,5= 5,5%).

A partire da Febbraio 2025, entrambe le obbligazioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato al 100% del Valore Nominale: una facoltà che può essere esercitata annualmente dall’Emittente, con un preavviso di almeno 25 giorni lavorativi prima della corrispondente data. Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di Rimborso Anticipato, le obbligazioni rimborseranno il 100% del Valore Nominale in una unica soluzione alla data di scadenza, fissata per entrambe al 12 Febbraio 2034.

Luca Comunian, Distribution Sales – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: “Abbiamo scelto di continuare ad arricchire la nostra gamma di soluzioni in ambito obbligazionario con due nuove emissioni, una denominata in euro e una denominata in dollari americani, offrendo un’opportunità di diversificazione valutaria. La novità di questa emissione consiste nell’aver esteso l’effetto leva di 1,5 volte sul tasso di riferimento permettendo di sovraperformare i tassi di mercato nel momento in cui la cedola diventa variabile”.

Fonte: BNP Paribas