Bitcoin supera quota $50.000 grazie all’ETF

Bitcoin ha superato i 50.000 dollari per la prima volta da dicembre 2021.

Si tratta di un segno inequivocabile del fatto che c’è davvero una domanda da parte dei consumatori per investire in criptovalute, utilizzando un veicolo di investimento familiare come un fondo quotato in borsa. Va ricordato tuttavia che il prezzo massimo fissato da Bitcoin è a quota 69.000 dollari, quindi il pezzo è ancora molto al di sotto del record.

La SEC non aveva più modi per tenere gli ETF del Bitcoin fuori dal grande mercato finanziario. A gennaio, con riluttanza, ha dato il via libera a una serie di richieste da parte di varie istituzioni finanziarie, pur esprimendo chiaramente le sue riserve.

Quando i clienti acquistano ETF Bitcoin, gli emittenti devono acquistare Bitcoin effettivi dal mercato aperto per sostenere tali strumenti.

“Quota $50.000 rappresenta una pietra miliare significativa per Bitcoin. Dopo il lancio degli ETF spot il mese scorso, la criptovaluta non solo non è riuscita a suscitare un movimento al di sopra di questo livello psicologico chiave, ma ha portato a una svendita e ad una profonda ricerca interiore su questi nuovi prodotti Bitcoin”, ha affermato Antoni Trenchev, co-fondatore della società di servizi crittografici Nexo.

Bitcoin è appena uscito dalla sua settimana migliore dall’8 dicembre, chiudendo in rialzo del 10,76% venerdì.

Il sentiment positivo è tornato nei confronti delle criptovalute dopo che i grandi deflussi dal Grayscale Bitcoin ETF avevano depresso il sentiment nell’ultimo mese. Non solo i deflussi stanno diminuendo, ma gli afflussi stanno aumentando. Inoltre, la settimana scorsa Bitcoin ha ricevuto un’offerta dal mercato azionario principale, dove tutto è influenzato dall’indice S&P 500.