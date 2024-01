Fuga da Google DeepMind, nasce startup AI

Secondo persone che hanno familiarità con le conversazioni, una coppia di scienziati di Google DeepMind, la divisione di intelligenza artificiale di Alphabet Inc., è in trattative con alcuni investitori sulla possibilità di creare una startup di intelligenza artificiale a Parigi.

Il team ha discusso con potenziali investitori su un round di finanziamento che potrebbe superare i 200 milioni di euro (220 milioni di dollari): una somma elevata, anche per il vivace campo dell’intelligenza artificiale.

Laurent Sifre, che ha lavorato come scienziato presso DeepMind, è in trattative per fondare la società, attualmente conosciuta come Holistic, con il collega scienziato di DeepMind Karl Tuyls, secondo quanto risulta a Bloomberg. Hanno affermato che l’impresa potrebbe concentrarsi sulla costruzione di un nuovo modello di intelligenza artificiale.

Sifre è stato coautore della ricerca DeepMind del 2016 su Go, un lavoro fondamentale che ha mostrato un sistema informatico che batte per la prima volta i maestri dell’antico gioco, che poi ha dato vita ad AlphaZero, un software di AI per gli scacchi, scatenando i giochi a livello internazionale sull’intelligenza artificiale. Tuyls ha lavorato alla ricerca sulla teoria dei giochi e sull’apprendimento per rinforzo multi-agente, un ramo dell’intelligenza artificiale che esplora le interazioni tra attori autonomi, spesso attraverso i videogiochi.

Sia Sifre che Tuyls sono ampiamente considerati leader nel loro settore, e il round di finanziamento insolitamente ampio in discussione è un’ulteriore prova del forte interesse degli investitori nella tecnologia. Ciò è particolarmente vero in Francia, dove venture capitalist e magnati del mondo degli affari hanno versato fondi in start-up emergenti dalle università parigine e dagli hub di intelligenza artificiale delle aziende della Silicon Valley.

Mistral AI, un rivale di OpenAI il cui amministratore delegato ha lavorato anche per DeepMind, si è formato all’inizio del 2023 e ha raccolto due round considerevoli per una valutazione di circa 2 miliardi di dollari per Kyutai, un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale senza scopo di lucro, costituito a novembre 2023 con un finanziamento iniziale di 300 milioni di euro.

La nuova startup francese in discussione è diversa da Holistic AI, un’azienda di software aziendale con sede a Londra.