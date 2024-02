Yulia Navalnaya continuerà la lotta. “Lo hanno avvelenato”

Yulia Navalnaya, moglie del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ha detto che porterà avanti la lotta del marito defunto contro il presidente Vladimir Putin.

Navalnaya, descritta da alcuni come la “First Lady” dell’opposizione russa, ha invitato i sostenitori a manifestarsi dietro di lei in un video di nove minuti condiviso sui social media pochi giorni dopo la morte di Navalny in una colonia penale artica venerdì.

“Continuerò il lavoro di Alexei Navalny… Voglio vivere in una Russia libera, voglio costruire una Russia libera”, ha detto. “Ti chiedo di condividere con me la rabbia. La furia, la rabbia, l’odio per chi osa uccidere il nostro futuro”.

Navalnaya ha detto che Putin ha ucciso suo marito, un ex avvocato di 47 anni che era un fervente critico del presidente russo e stava scontando una condanna a tre decenni per una condanna ampiamente considerata politicamente motivata. I parenti di Navalny e il team legale hanno affermato che è stato loro impedito di vedere il suo corpo all’obitorio.

Sarebbe stato il Novichok a uccidere Aleksei Navalny, lo stesso veleno che è stato impiegato in passato per uccidere dissidenti anche in passato. Secondo la vedova di Navalny, le autorità russe starebbero nascondendo il corpo del marito per consentire alle ultime tracce del Novichok, un agente nervino, di lasciare l’organismo. Stando alla ricostruzione del servizio penitenziario russo, venerdì 16 febbraio l’oppositore ha avuto un malore durante una passeggiata ed morto.

L’impegno di Navalny per liberare la Russia dà “speranza” alla nazione

Navalny rappresentava una minaccia per la Russia di Putin e potrebbe essere stato ucciso per la sua dissidenza, ha scritto l’autore russo Mikhail Shishkin sul Guardian. È impossibile sapere che tipo di presidente Navalny potrebbe essere stato, ha detto, perché “l’unico modo per scoprirlo sarebbe stato che vincesse libere elezioni, ma per questo servono cittadini liberi”.

Navalny è tornato in Russia da un ospedale tedesco dove era stato curato per avvelenamento nel 2021, sapendo che probabilmente sarebbe stato incarcerato per la sua schietta opposizione al Cremlino. “Esistendo, rifiutandosi di arrendersi, compiendo quel sacrificio supremo, ha dato a tutti noi la speranza. “Ora siamo la sua speranza”, ha scritto Shishkin.

Putin sta ora combattendo “una guerra su due fronti”, ha affermato un esperto. Durante i quasi due anni di invasione del paese, il presidente russo ha preso di mira non solo gli ucraini, ma anche gli stessi russi, ha scritto per il Financial Times Alexander Baunov, membro senior del Carnegie Russia Eurasia Center.

Il regime di Putin è diventato aggressivo e incoraggiato a intraprendere azioni severe contro i nemici politici. “La morte di Navalny è un profondo spartiacque per la Russia moderna”, ha scritto Baunov. Il fatto che sia stato riconosciuto a livello mondiale come leader dell’opposizione russa “ha molto irritato il Cremlino”, ha aggiunto, “ma proprio quella irritazione è di per sé un segno che Putin non è così fiducioso né in se stesso né nel futuro come vorrebbe apparire”.

Non si torna indietro rispetto all’attuale traiettoria politica della Russia

Il probabile omicidio di Navalny è un “punto di non ritorno” per Putin, ha affermato un giornalista russo. “Ora è chiaro che la sua dittatura continuerà a sterminare le persone finché non sarà costretta a desistere”, ha scritto Kirill Martynov, caporedattore di Novaya Gazeta Europe, un giornale russo indipendente. I russi che credevano che alla fine si sarebbe ragionato con Putin, o che hanno chiuso un occhio sulla guerra in Ucraina, ora non hanno altra scelta che affrontare la traiettoria della nazione, ha detto. La morte di Navalny aveva lo scopo di “dimostrare che non esiste alternativa alla strada attuale e che osare anche solo considerarne un’altra potrebbe portare all’annientamento fisico”.