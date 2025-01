Xi Jinping ha già un piano di rappresaglia contro i giochetti di Trump

La Cina sta mettendo in campo le sue forze per una competizione a lungo termine contro un’America che ritiene divisa e in declino.

La strategia di Xi Jinping verso la seconda Presidenza Trump

Chiarezza vs. Incertezza

Mentre la politica di Donald Trump verso la Cina è segnata da incertezza e contraddizioni, la strategia di Xi Jinping nei confronti degli Stati Uniti si distingue per obiettivi chiari e determinazione. Pechino considera la presidenza di Trump sia una sfida che un’opportunità per rafforzare la propria posizione globale. A differenza del primo mandato di Trump, Xi si è preparato accuratamente e ha delineato un approccio calcolato.

La fiducia della Cina

Gli analisti cinesi attribuiscono l’elezione di Trump al populismo globale e ritengono di comprendere meglio le sue tattiche. Sostengono che la Cina nel 2025 sia più forte — politicamente ed economicamente — mentre gli Stati Uniti risultano indeboliti, con un’economia fragile, una politica divisa e un’influenza in declino nel Sud globale e in Asia. Pechino percepisce una crescente adesione alla sua visione globale.

Relazione Strategica

Xi considera i rapporti con Trump come un’interazione puramente transazionale. Pechino è pronta a reagire con fermezza per ottenere vantaggi, ma ha anche segnalato disponibilità al dialogo e a eventuali accordi per evitare nuovi dazi. Pur cercando margini di respiro economico per prepararsi alla competizione a lungo termine, la Cina rimane diffidente verso i tentativi statunitensi di destabilizzarla attraverso il disaccoppiamento economico, il sostegno a Taiwan e altre strategie.

La Strategia in Tre Punti

Ritorsione: Pechino ha sviluppato strumenti come controlli all’esportazione e azioni regolatorie contro aziende americane, infliggendo il massimo danno possibile senza rispondere tariffa per tariffa. Recenti azioni, come il blocco delle esportazioni di minerali critici e indagini su aziende statunitensi, anticipano le capacità cinesi e creano leve negoziali. Adattamento: La Cina ha avviato stimoli fiscali e monetari per rafforzare la propria economia, anticipando possibili conflitti commerciali. Diversificazione: Xi sta ampliando i legami economici con partner non statunitensi, considerando tagli tariffari per le importazioni e rafforzando il ruolo economico globale della Cina, inaugurando infrastrutture commerciali in America Latina e collaborando con organizzazioni economiche internazionali per promuovere stabilità e apertura economica.

Rischi e Dinamiche Future

Entrambe le parti credono di avere il vantaggio, creando una dinamica volatile e destabilizzante. La rivalità si estende oltre il commercio, includendo Taiwan, la competizione tecnologica e gli sviluppi militari, con un alto rischio di escalation. Il panorama geopolitico si sta complicando, superando il tradizionale paradigma della Guerra Fredda.

Fonte: Financial Times