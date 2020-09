Usa vs Cina, WeChat: un giudice federale americano stoppa il blocco della app

(WSC) MILANO – Un giudice federale americano ha sentenziato che non è legittimo l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump di bloccare la popolarissima app cinese WeChat negli Stati Uniti.

Monta il caos quindi su tutti i fronti: tecnologico, finanziario, legale-giudiziario, industriale, geopolitico. Il dramma – parallelo a quello di #TikTok – continua.

Nell’emettere l’ingiunzione preliminare, il giudice Laurel Beeler ha scritto che i querelanti – un gruppo di utenti WeChat con sede negli Stati Uniti che rischiano di essere interessati dal divieto di Trump – avevano fatto “domande serie” nella loro affermazione che l’ordine esecutivo minaccia il Primo Emendamento degli utenti.

“Le prove dei querelanti riflettono che WeChat è effettivamente l’unico mezzo di comunicazione per molti nella comunità, non solo perché la Cina vieta altre app, ma anche perché i madrelingua cinesi con una conoscenza dell’inglese limitata non hanno altre opzioni oltre a WeChat”, ha scritto Beeler.

Né l’ordine sfugge al controllo del primo emendamento secondo uno standard più semplice noto come controllo intermedio, ha detto il giudice, perché il divieto di WeChat non fornisce prove sufficienti che sia strettamente adattato per risolvere le preoccupazioni di sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti rispetto all’app.

“E, come sottolineano i querelanti”, ha scritto Beeler, “ci sono ovvie alternative a un divieto totale, come escludere WeChat dai dispositivi governativi, come ha fatto l’Australia, o adottare altre misure per affrontare la sicurezza dei dati”.

L’ingiunzione contro il divieto arriva dopo che il presidente Trump ha dichiarato sabato di aver approvato un accordo che coinvolge TikTok, Oracle e Walmart.

Il Dipartimento del Commercio aveva emesso restrizioni contro TikTok e WeChat che avrebbe dovuto entrare in vigore domenica sera (oggi), ma ha ritardato l’attuazione delle restrizioni di TikTok di una settimana.

Il divieto di WeChat, tuttavia, sarà ora mantenuto a livello nazionale in seguito all’ordine del giudice Beeler.

L’ordine del giudice non solo blocca il tentato divieto dell’amministrazione Trump di scaricare WeChat, ma blocca anche gli sforzi del governo per limitare le società di infrastrutture Internet dal trasportare o ospitare il traffico Internet di WeChat.

Il Dipartimento del Commercio non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

