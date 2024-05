Ucraina, Putin pronto al ‘cessate il fuoco’ con i confini attuali

Fonti russe indicano che Putin è pronto a fermare il conflitto al fronte

Putin vuole prendere più territori per fare pressione su Kyiv per negoziare

Non vuole un’altra mobilitazione nazionale

Putin non ha intenzioni sui territori della NATO

La Russia è preoccupata per l’escalation nucleare

MOSCA/LONDRA, 24 maggio (Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosca le attuali linee del fronte, hanno detto quattro fonti russe a Reuters, aggiungendo che è disposto a continuare a combattere se Kyiv e l’Occidente non rispondono.

Tre delle fonti, familiari con le discussioni nell’entourage di Putin, hanno detto che il leader russo veterano ha espresso frustrazione a un piccolo gruppo di consiglieri riguardo a quelli che vede come tentativi sostenuti dall’Occidente di ostacolare i negoziati e la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy di escludere i colloqui.

“Putin può combattere per tutto il tempo necessario, ma Putin è anche pronto per un cessate il fuoco – per congelare la guerra,” ha detto un’altra delle quattro fonti, un’alta fonte russa che ha lavorato con Putin e ha conoscenza delle conversazioni di alto livello al Cremlino.

Egli, come gli altri citati in questa storia, ha parlato a condizione di anonimato data la sensibilità della questione.

Per questo resoconto, Reuters ha parlato con un totale di cinque persone che lavorano o hanno lavorato con Putin a livello senior nei mondi politico e degli affari. La quinta fonte non ha commentato sulla possibilità di congelare la guerra alle attuali linee del fronte.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, in risposta a una richiesta di commento, ha detto che il capo del Cremlino ha ripetutamente chiarito che la Russia è aperta al dialogo per raggiungere i suoi obiettivi, affermando che il paese non vuole “una guerra eterna.”

I ministeri degli Esteri e della Difesa dell’Ucraina non hanno risposto alle domande.

La nomina la scorsa settimana dell’economista Andrei Belousov a ministro della Difesa della Russia è stata vista da alcuni analisti militari e politici occidentali come un modo per mettere l’economia russa in uno stato di guerra permanente per vincere un conflitto prolungato.

Questa è avvenuta dopo una pressione costante sul campo di battaglia e avanzamenti territoriali della Russia nelle ultime settimane.

Tuttavia, le fonti hanno detto che Putin, rieletto a marzo per un nuovo mandato di sei anni, preferirebbe usare l’attuale slancio della Russia per lasciarsi alle spalle la guerra. Non hanno commentato direttamente il nuovo ministro della Difesa.

Basandosi sulla loro conoscenza delle conversazioni nei ranghi superiori del Cremlino, due delle fonti hanno detto che Putin ritiene che i guadagni ottenuti finora nella guerra siano sufficienti per vendere una vittoria al popolo russo.

Fonte: Reuters