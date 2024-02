Tucker Carlson intervista tutti i Putin

L’ex anchor ultraconservatore della Fox, Tucker Carlson, ha intervistato Vladimir Putin. Con tutti i suoi sosia (vedi foto). Siamo in attesa di avere il video.

“Il nostro dovere di giornalisti è informare la gente”, ha scritto Carlson sul suo profilo X annunciando che il faccia a faccia con il presidente russo che due anni fa ha invaso l’Ucraina sarà postato integralmente e senza paywall sul suo sito web e su X: “Elon Musk ci ha promesso che non la censurerà. Di questo gli siamo grati”.

Da anni strenuo difensore del leader del Cremlino e feroce critico dei suoi oppositori in Occidente, l’ex anchor è diventato celebre per le sue tirate cospirazioniste e dichiaratamente pro-Trump al punto che un mese fa, alla vigilia delle primarie in New Hampshire, il suo nome è apparso tra i papabili al ruolo di vicepresidente in una eventuale seconda amministrazione del tycoon.

Carlson ha anche affermato che “nessun giornalista occidentale si è preso la briga” di intervistare Putin dall’inizio della guerra. Ma non è vero: molti giornalisti e organi di stampa coglierebbero al volo l’opportunità di condurre un’intervista del genere. La parte riluttante non sono stati i media occidentali, ma il presidente russo.

Due giornalisti statunitensi, Evan Gershkovich (del Wall Street Journal) e Alsu Kurmasheva, sono attualmente in carcere in Russia per i loro reportage.