Tucker Carlson intervista l’economista americano Jeffrey Sachs – VIDEO

È molto intelligente. Gestisce la Russia in modo molto efficace. Da quando è uscito dal KGB, capisce come operano gli Stati Uniti. Siamo diventati uno stato in cui la CIA ha un’influenza assolutamente esclusiva e Putin lo capisce. Non gli piace, ma lo capisce. E per esperienza, soprattutto perché viene dal KGB, non si fa illusioni sugli Stati Uniti. E vorrei che potessimo dimostrargli che ha torto, ma non lo facciamo

Decisamente, molto influente. È uno strumento per cambiare i regimi. E gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo che fa affidamento sul cambio di regime per svolgere un ruolo diplomatico di primo piano. Mettiamola in un altro modo. Non diplomaticamente, ma come strumento guida della politica estera. In altre parole, la maggior parte dei paesi, quasi tutti i paesi piccoli, tutti i paesi di media potenza, quando non gli piace un altro paese, o devono affrontarlo o arrivano a implorare gli Stati Uniti di rimuovere quel paese. Siamo un paese che si guadagna da vivere rovesciando altri governi. E questa non è la migliore vocazione per noi. Finisce quasi sempre con disastri, spargimenti di sangue e continua instabilità.