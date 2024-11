Trump scatena la guerra delle tariffe contro Messico, Canada e Cina

Donald Trump ha dichiarato che imporrà tariffe del 25% su tutte le importazioni da Canada e Messico e un ulteriore 10% sulle merci cinesi, accusando i Paesi di permettere l’immigrazione illegale e il traffico di droga.

In un post sul suo sito di social media Truth Social (qui sopra), Trump ha dichiarato che imporrà i dazi su Canada e Messico nel suo primo giorno di mandato “su TUTTI i prodotti che entrano negli Stati Uniti e sulle loro ridicole frontiere aperte”, che rimarranno in vigore “fino a quando la droga, in particolare il Fentanyl, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese”.

Trump ha dichiarato che i dazi sulla Cina si applicheranno a tutte le importazioni e si aggiungeranno ai prelievi già esistenti, mentre ha criticato Pechino per non aver mantenuto la promessa di imporre la pena di morte per chi spaccia fentanyl, un oppioide sintetico mortale.

Gli annunci sono il primo colpo di coda della nuova politica commerciale di Trump, dopo un’elezione in cui ha fatto una campagna elettorale con ampi dazi e ha criticato i partner commerciali dell’America. In precedenza Trump aveva minacciato di imporre una tariffa generalizzata di oltre il 60% su tutte le importazioni cinesi.

“Nuovi dazi severi sulle importazioni dai tre maggiori partner commerciali degli Stati Uniti aumenterebbero significativamente i costi e sconvolgerebbero gli affari di tutte le economie coinvolte”, ha dichiarato Erica York della Tax Foundation, un think tank con sede a Washington. “Anche solo la minaccia di dazi può avere un effetto raggelante”.