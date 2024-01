Tra Biden e Trump, per la Cina è difficile scegliere

PECHINO (AP) – Mentre la campagna presidenziale americana si avvicina alla rivincita Donald Trump-Joe Biden, la Cina osserva con preoccupazione.

In primo luogo, ci sono preoccupazioni sulla campagna stessa, in cui è probabile che i candidati parlino duro contro la Cina. Ciò potrebbe mettere a repentaglio i fragili miglioramenti nelle relazioni USA-Cina osservati negli ultimi mesi.

Poi c’è l’esito del voto di novembre. Nessuno dei due candidati è particolarmente attraente per Pechino. Mentre Biden cerca aree di cooperazione con la Cina, Pechino è preoccupata per i suoi sforzi volti a unire gli alleati nell’Indo-Pacifico in una coalizione contro la Cina. È anche nervosa per il suo approccio a Taiwan dopo che ha ripetutamente affermato che avrebbe fatto difendere il paese dalle truppe statunitensi in un conflitto con la Cina.

Trump, con il suo approccio isolazionista alla politica estera, potrebbe essere più riluttante a difendere Taiwan. Ma nulla può essere escluso data la sua imprevedibilità e la sua dura retorica nei confronti della Cina, che egli incolpa dell’epidemia di Covid-19 che ha segnato la fine del suo mandato. Potrebbe anche aggravare una guerra commerciale che non si è allentata dai tempi della sua presidenza.

“Per la Cina, non importa chi vincerà le elezioni presidenziali americane, sarebbero due ‘ciotole di veleno'”, ha detto Zhao Minghao, professore di relazioni internazionali all’Università Fudan di Shanghai.

Nonostante il lieve miglioramento dei rapporti, le tensioni restano elevate, soprattutto nei confronti di Taiwan. La questione su chi siederà alla Casa Bianca potrebbe avere enormi conseguenze non solo per le relazioni USA-Cina, ma anche per la pace nella regione Asia-Pacifico.

Le opinioni di Zhao trovano eco in numerosi analisti in entrambi i paesi, i quali suggeriscono che Pechino potrebbe considerare Biden il minore dei due mali per la sua fermezza di fronte all’imprevedibilità di Trump, ma sottolineano anche che il governo cinese si tormenta per il successo di Biden nella costruzione di partenariati per contrastare la Cina.

“Non importa chi entrerà in carica, ciò non cambierà la direzione generale della competizione strategica dell’America con la Cina”, ha affermato Sun Chenghao, membro del Centro per la sicurezza e la strategia internazionale dell’Università di Tsinghua. “La Cina non ha alcuna preferenza su chi vincerà le elezioni presidenziali perché ha esperienza di quattro anni nel trattare con entrambi”.

Sui social media cinesi, molti commentatori sembrano favorire Trump, che vedono non solo come un uomo d’affari pronto a un accordo, ma anche come una forza dirompente che mina la democrazia americana e la leadership globale degli Stati Uniti a vantaggio di Pechino. Le politiche e le dichiarazioni di Trump come presidente gli sono valse il soprannome di Chuan Jianguo, o “Trump, il costruttore della nazione (cinese)”, a indicare che stava aiutando Pechino.

La recente accusa di Trump secondo cui Taiwan avrebbe sottratto agli Stati Uniti l’industria della produzione di chip è stata vista come un segnale del fatto che Trump, un uomo d’affari in fondo, potrebbe non essere disposto a difendere l’isola autogovernata che Pechino considera territorio cinese.

Sun Yun, direttore del programma Cina presso lo Stimson Center con sede a Washington, ha messo in guardia contro i sentimenti nazionalistici in Cina che potrebbero essere in contrasto con i funzionari governativi e le élite. “Con Trump, non c’è limite alle relazioni USA-Cina, e Trump pone grandi rischi e incertezze, inclusa la possibilità di un conflitto militare”, ha detto Sun, aggiungendo che nel 2020 la Cina era convinta che Trump avrebbe potuto attaccare Taiwan per vincere la rielezione.

“Potrebbe esserci qualche vantaggio associato al potenziale di Trump di danneggiare alleanze e partenariati, scuotendo la fiducia del mondo nella leadership americana, ma il vantaggio per la Cina non sarà in grado di compensare il danno ancora più significativo che imporrebbe al rapporto con la Cina”. lei disse.

Quando Biden e Trump si sono scontrati nel 2020, le agenzie di intelligence statunitensi hanno riferito prima delle elezioni che la Cina considerava Trump “imprevedibile” e si opponeva alla sua rielezione. Una valutazione successiva pubblicata mesi dopo le elezioni affermava che la Cina alla fine non aveva interferito da nessuna delle due parti e aveva “considerato ma non implementato” operazioni di influenza intese a influenzare il risultato.

Gli esperti sostengono che anche i cinesi difficilmente interferiranno con le elezioni presidenziali americane quest’anno, in parte perché non sono disposti a farlo e in parte perché devono ancora sviluppare le proprie capacità. Se Pechino dovesse interferire, è più probabile che cerchi di screditare la democrazia americana, amplificare le discordie partitiche e minare la fiducia nel processo elettorale, dicono.

Una volta eletto, Biden ha mantenuto la politica cinese del suo predecessore. Non solo ha mantenuto le tariffe, ma Biden ha anche limitato l’accesso delle aziende cinesi alle tecnologie avanzate, ha sanzionato i funzionari cinesi per le violazioni dei diritti umani e ha ampliato le restrizioni sui fondi statunitensi destinati alla Cina.

Il segretario di Stato di Biden, Antony Blinken, nel 2022 ha definito la Cina “la più seria sfida a lungo termine all’ordine internazionale”.

Poi, all’inizio del 2023, le tensioni sono aumentate di nuovo quando gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone spia cinese. Ci sono voluti mesi di diplomazia per organizzare un incontro tra Biden e Xi che si è concluso con alcuni modesti accordi e la promessa di stabilizzare le relazioni.

Miles Yu, direttore del China Center presso l’Hudson Institute, ha affermato:

“Non importa se è un gatto nero o bianco, purché sia ​​un gatto americano, è un gatto cattivo”, ha detto Yu, prendendo in prestito il famoso detto del politico riformista cinese Deng Xiaoping che incoraggiava le riforme del mercato a prescindere ideologia.

Ma diversi esperti hanno espresso una cauta preferenza per Biden a causa della sua fermezza, che secondo loro Pechino potrebbe apprezzare nella gestione delle relazioni già difficili.

“Trump è per natura instabile e crudele ed è una persona con cui è difficile avere familiarità”, ha affermato Shi Yinhong, professore di relazioni internazionali presso l’Università cinese di Renmin. Mentre Pechino può aspettarsi che le sue relazioni con Washington mantengano la rotta se Biden verrà rieletto, potrebbe non voler affrontare l’isteria di Trump nei confronti della Cina e i possibili cambiamenti drastici se tornasse alla Casa Bianca, ha detto Shi.