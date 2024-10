Stati Uniti invieranno un sistema antimissile e truppe in Israele, per difendersi dall’Iran

Gli Stati Uniti invieranno un sistema avanzato di difesa aerea, il Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), e truppe in Israele, anche dopo che l’Iran ha avvertito Washington di tenere le sue forze fuori da Israele, ha affermato il Pentagono.

Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha autorizzato l’impiego del THAAD domenica, su indicazione del Presidente Joe Biden, ha affermato il portavoce del Pentagono, il Maggiore Generale Pat Ryder.

Il sistema, progettato per abbattere missili balistici come quelli che l’Iran ha lanciato in Israele il 1° ottobre, è destinato a proteggere Israele dopo i massicci bombardamenti dell’Iran contro lo Stato ebraico. Uno spiegamento altamente insolito che il presidente Joe Biden ha affermato avere lo scopo di “difendere Israele”. Tel Aviv sta valutando i dettagli della prevista rappresaglia contro l’Iran dopo che Teheran ha lanciato più di 180 missili contro Israele il 1° ottobre.

Israele ha giurato di vendicarsi della Repubblica islamica, aumentando ulteriormente le tensioni già alle stelle nella regione. L’amministrazione americana – che ha già perso la faccia con decine di linee rosse già valicate – ha esortato privatamente Israele a calibrare la sua risposta per evitare di innescare una guerra più ampia in Medio Oriente, con Biden che ha espresso pubblicamente la sua opposizione a un attacco israeliano ai siti nucleari iraniani e le sue preoccupazioni circa un attacco alle infrastrutture energetiche dell’Iran.

“Questa azione – l’invio del THAAD – sottolinea l’impegno ferreo degli Stati Uniti per la difesa di Israele e per difendere gli americani in Israele da qualsiasi ulteriore attacco missilistico balistico da parte dell’Iran”, ha affermato Ryder.

Ma uno spiegamento militare statunitense in Israele è raro al di fuori delle esercitazioni, date le capacità militari del paese. Negli ultimi mesi, le truppe statunitensi hanno aiutato la difesa dello stato ebraico da navi da guerra e aerei da combattimento in Medio Oriente quando è stato attaccato dall’Iran. Ma erano di stanza fuori Israele.

Il sistema di difesa aerea ad alta quota terminale, o THAAD, è una parte fondamentale dei sistemi di difesa aerea stratificati dell’esercito statunitense e si aggiunge alle già formidabili difese antimissile di Israele.

L’annuncio del Pentagono è arrivato solo poche ore dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva avvertito gli Stati Uniti di non inviare soldati in Israele. “Gli Stati Uniti hanno consegnato una quantità record di armi a Israele”, ha scritto Araghchi su X.

Non è ancora chiaro quando e dove la batteria THADD e le truppe saranno attive in Israele.

Il sistema THADD è generalmente composto da sei lanciatori montati su camion, 49 intercettori e apparecchiature radio e radar, con 95 soldati necessari per operare. L’esercito degli Stati Uniti ha sette batterie THAAD, secondo un rapporto di aprile del Congressional Research Service. Una era stata precedentemente schierata in Medio Oriente per rafforzare la protezione delle truppe statunitensi di stanza nella regione dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre.

Fonte: agenzie internazionali