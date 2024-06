Stati Uniti, allarme terrorismo. Come prima dell’11/9

Allarmati dalle ripetute avvertenze dei massimi dirigenti dell’FBI e di funzionari militari, un ex direttore della CIA e un leggendario esperto di politica estera scrivono chiaramente in un articolo su Foreign Affairs: “Gli Stati Uniti affrontano una seria minaccia di un attacco terroristico nei prossimi mesi”.

Michael Morell e Graham Allison scrivono che ci sono echi sorprendenti del periodo precedente all’11 settembre, inclusi gli avvertimenti su Osama bin Laden e al Qaeda da parte dell’allora direttore della CIA George Tenet. Ora, avvisi simili stanno emergendo dal direttore dell’FBI Chris Wray e dal generale dell’esercito Erik Kurilla, comandante del CENTCOM, che include il Medio Oriente.

I ripetuti avvertimenti di questo tipo da parte dei funzionari della sicurezza nazionale e degli esperti nei due decenni successivi all’11 settembre non si sono mai concretizzati, scrive Dave Lawler di Axios. In questo periodo, il terrorismo è svanito, non è più una fissazione nazionale.

Fonte: Axios

(NB: Axios si basa sull’articolo The Terrorism Warning Lights Are Blinking Red Again pubblicato da Foreign Affairs il 10 giugno).