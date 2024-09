Sottomarini e navi russe entrano nella zona cuscinetto al largo dell’Alaska

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver seguito un gruppo di navi militari russe, tra cui due sottomarini, mentre attraversavano le acque statunitensi al largo dell’Alaska in un apparente tentativo di evitare il ghiaccio marino, una mossa consentita dalle norme e dalle consuetudini internazionali.

L’equipaggio del cutter Stratton della Guardia Costiera statunitense ha assistito all’attraversamento del confine marittimo da parte delle navi militari russe, che si sono avventurate per 30 miglia all’interno di un’area che si estende al di là delle acque territoriali statunitensi, nota come Zona Economica Esclusiva degli Stati Uniti, ha dichiarato la Guardia Costiera in un comunicato stampa.

Le navi russe erano composte da due sottomarini, una fregata e un rimorchiatore. L’incontro è avvenuto a circa 60 miglia a nord-ovest di Point Hope.

“Stiamo pattugliando attivamente il nostro confine marittimo nel Mare di Bering, nello Stretto di Bering e nel Mare di Chukchi, con i nostri cutter e aerei più grandi e capaci, per proteggere gli interessi sovrani degli Stati Uniti, gli stock ittici americani e per promuovere le norme marittime internazionali”, ha dichiarato il contrammiraglio Megan Dean. “Il Coast Guard Cutter Stratton ha garantito che non ci fossero interruzioni agli interessi degli Stati Uniti”.

La Guardia Costiera ha dichiarato che lo Stratton, un cutter di 418 piedi della classe Legend per la sicurezza nazionale, sta “pattugliando nell’ambito dell’operazione Frontier Sentinel, un’operazione progettata per rispondere alla presenza con la presenza quando i concorrenti strategici operano nelle acque statunitensi e nelle loro vicinanze”, ha dichiarato la Guardia Costiera.

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi “incontri” simili. Il mese scorso, un cutter della Guardia Costiera statunitense durante un pattugliamento di routine intorno alle Isole Aleutine dell’Alaska si è imbattuto in una nave russa in acque internazionali ma all’interno della zona economica esclusiva degli Stati Uniti.

Il 6 luglio, la Guardia Costiera ha avvistato quattro navi militari cinesi a nord dell’Amchitka Pass, nelle Isole Aleutine, in acque internazionali ma all’interno della zona economica esclusiva degli Stati Uniti.

