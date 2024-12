Siria, lotta di potere tra Iran, Russia e Israele

Il sorprendente crollo del regime siriano di Assad ha scosso tutto il Medio Oriente e il mondo intero, inaugurando un nuovo capitolo in una grande lotta di potere che ha plasmato la regione per decenni.

Il culmine di 14 anni di guerra in Siria è stato accelerato da 14 mesi di guerra tra Israele e Hamas, Hezbollah e altri proxy sostenuti dall’Iran alleati del presidente siriano Bashar al-Assad, fuggito a Mosca.

L’architetto dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Yahya Sinwar, immaginava che il suo “grande progetto” avrebbe portato alla distruzione di Israele da parte dell'”asse della resistenza” filo-iraniano.

Allo stesso modo, il presidente russo Vladimir Putin, un sostenitore chiave di Assad, vedeva la sua invasione dell’Ucraina come il gioiello della corona in più di un decennio di sforzi per reclamare lo status di superpotenza della Russia. Entrambi si sono rivelati errori di calcolo storici, senza prove più chiare della sorprendente caduta del regime della famiglia Assad che aveva governato la Siria, prima padre e poi figlio, per 53 anni.

Sia il presidente Biden che il presidente eletto Trump, e molte spie, diplomatici e funzionari della difesa personalmente coinvolti nei tumultuosi eventi dell’anno scorso, concordano sul fatto che Assad era destinato alla rovina, a causa dell’indebolimento dei suoi alleati, Russia e Iran.

Dopo il 7 ottobre, quando gran parte del mondo era ancora sotto shock per l’attacco di Hamas, l’Iran e i suoi delegati “hanno scelto di lanciare una guerra su più fronti contro Israele”, ha detto Biden in un discorso alla Casa Bianca ieri.

“Quello è stato un errore storico da parte dell’Iran”, ha dichiarato il presidente.

Il 7 ottobre ha rappresentato il peggior fallimento della sicurezza nella storia di Israele. Ma nell’anno trascorso, l’asse di resistenza iraniano ha subito una serie di colpi catastrofici:

Hezbollah: il rappresentante più armato e addestrato dell’Iran ha perso il suo leader carismatico e potente, Hassan Nasrallah, in un attacco aereo israeliano. L’infrastruttura militare di Hezbollah è stata notevolmente degradata. Il gruppo libanese ha accettato un cessate il fuoco con Israele il mese scorso a condizioni estremamente sfavorevoli.

Hamas: Israele ha bombardato la Striscia di Gaza per oltre un anno, distruggendo l’infrastruttura militare di Hamas e uccidendo Sinwar e innumerevoli altri alti funzionari militari.

Iran: la Repubblica islamica è stata attaccata direttamente da Israele per la prima volta e si è improvvisamente trovata vulnerabile dopo aver perso gran parte della sua capacità di produzione missilistica e dei sofisticati sistemi di difesa aerea.

Ciò che accadrà nelle prossime settimane è avvolto nella totale incertezza. La direzione di qualsiasi futuro governo guidato dai ribelli sarà attentamente monitorata da Stati Uniti, Russia, Israele, Iran e molti altri paesi colpiti da 14 anni di guerra.

Il predominio dei gruppi islamisti, tra cui ex affiliati di al-Qaeda, ha lasciato la comunità internazionale in bilico, così come alcune comunità minoritarie che si sentivano più sicure sotto Assad.

Ma per ora, milioni di siriani stanno celebrando la possibilità di scrivere il proprio futuro.