Sciopero generale contro Netanyahu, Israele paralizzata

Uno sciopero generale da stamattina sta bloccando gran parte di Israele, in mezzo alla rabbia crescente per il fallimento del governo nel garantire il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas dopo la morte di sei prigionieri a Gaza nel fine settimana. Ieri quasi 300.000 persone si sono radunate a Tel Aviv nella più grande protesta dal 7 ottobre, poi si sono scontrate con la polizia e hanno bloccato l’autostrada per ore, chiedono al Primo Ministro di raggiungere un accordo sugli ostaggi; altre 200.000 persone si sono radunate in tutto il paese.

Lo sciopero generale di oggi rappresenta una delle più grandi espressioni di rabbia pubblica per la gestione della guerra da parte di Benjamin Netanyahu dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre dell’anno scorso ed è la prima azione sindacale diffusa.

Lunedì, le partenze dall’aeroporto internazionale Ben Gurion sono state interrotte; università, centri commerciali e porti sono stati chiusi; e i ministeri governativi sono rimasti chiusi. Le scuole avrebbero dovuto aprire solo per una manciata di ore. A Gerusalemme, alcuni negozi erano ancora aperti e i servizi di autobus hanno continuato a funzionare.

La chiusura arriva dopo una notte di manifestazioni di massa a Tel Aviv e in altre città, la più grande dall’inizio della guerra a Gaza. La rabbia pubblica è aumentata domenica dopo che le Forze di difesa israeliane hanno recuperato i corpi di sei ostaggi israeliani sequestrati da Hamas l’anno scorso durante l’assalto del gruppo al sud di Israele.

Histadrut, la più grande federazione sindacale del paese, ha indetto lo sciopero domenica, spingendo il governo di Netanyahu a concordare un accordo per il ritorno degli ultimi 101 ostaggi.

Arnon Bar-David, il potente capo di Histadrut, ha affermato che Netanyahu stava tentando di affossare qualsiasi possibile accordo nel tentativo di mantenere intatta la sua coalizione di governo.

“È inconcepibile che i nostri figli muoiano nei tunnel a causa di interessi e calcoli politici”, ha detto Bar-David domenica in un discorso durante una manifestazione a Tel Aviv. Sono previste altre manifestazioni lunedì.

I corpi di Carmel Gat, rapita da Hamas dal kibbutz di Be’eri; Hersh Goldberg-Polin, un israeliano-americano di 23 anni i cui genitori avevano fatto pressioni sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo ritorno; e altri quattro rapiti dal festival musicale Nova — Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino — sono stati trovati in un tunnel a decine di metri sottoterra a Rafah.

“Secondo la nostra valutazione iniziale, sono stati crudelmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo”, ha detto domenica il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari. Un’indagine patologica israeliana ha indicato che tutti e sei erano stati colpiti a distanza ravvicinata negli ultimi giorni.

Hamas ha suggerito in una dichiarazione che il gruppo era morto in un attacco aereo israeliano. L’IDF ha descritto la dichiarazione di Hamas come “guerra psicologica”.

Eppure l’annuncio della morte degli ostaggi ha scatenato una condanna diffusa di Netanyahu per non essere riuscito a concludere un accordo di cessate il fuoco con il gruppo militante palestinese. L’intelligence israeliana ritiene che almeno 35 degli ostaggi non siano più in vita.

Per mesi, gli Stati Uniti, il Qatar e l’Egitto hanno cercato di mediare tra le parti in conflitto nel tentativo di garantire un accordo che avrebbe fermato i combattimenti a Gaza e garantito il rilascio degli ostaggi.

“Tutti loro, ora”, hanno scandito i manifestanti a Tel Aviv domenica sera mentre bloccavano un’autostrada principale fuori dal quartier generale militare dell’IDF e chiedevano a Netanyahu di accettare un accordo, anche se ciò significava porre fine alla guerra.