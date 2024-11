Russia, primo missile balistico intercontinentale lanciato contro l’Ucraina

La Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale per la prima volta dalla sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, dopo giorni di escalation del conflitto.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno affermato che il missile, che non trasportava una testata nucleare, è stato lanciato insieme a sette missili da crociera Kh-101 nella città meridionale di Dnipro.

L’uso dell’ICBM arriva dopo che l’Ucraina ha lanciato missili Atacms a lungo raggio di fabbricazione statunitense e Storm Shadows britannici sul territorio russo negli ultimi giorni.

In risposta agli attacchi Atacms, la Russia ha modificato la sua dottrina nucleare per abbassare la soglia per il primo utilizzo. Gli ICBM sono progettati per trasportare testate nucleari attraverso i continenti, al contrario dei cosiddetti missili a corto e medio raggio.

La loro gittata di migliaia di miglia è di gran lunga superiore a quella di missili come Atacms e Storm Shadows, che possono viaggiare da 250 km a 300 km.

La Russia ha precedentemente utilizzato missili con capacità nucleare per colpire l’Ucraina, sebbene con gittata inferiore. Le forze russe hanno ripetutamente lanciato missili balistici a corto raggio Iskander lanciati da terra e il missile ipersonico Kinzhal lanciato dall’aria, entrambi in grado di trasportare testate nucleari.

L’Ucraina ha affermato di aver intercettato sei missili russi. Ha aggiunto che l’ICBM era stato lanciato dalla regione meridionale russa di Astrakhan. Non ha specificato che tipo di ICBM fosse stato utilizzato.

Due persone sono rimaste ferite nell’attacco, secondo le autorità locali.