Putin: “Tra Russia e Cina un’alleanza militare non può essere esclusa”

(WSC) MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto in un discorso in videoconferenza che non c’è bisogno di un’alleanza militare Russia-Cina in questo momento, ma ha notato che potrebbe essere forgiata in futuro.

La dichiarazione di Putin ha segnalato un rafforzamento dei legami tra Mosca e Pechino in un contesto di crescenti tensioni nei loro rapporti con gli Stati Uniti.

Il leader russo ha anche lanciato un forte appello per estendere l’ultimo patto di controllo degli armamenti rimasto tra Mosca e Washington.

Alla domanda posta durante una videoconferenza con esperti di politica estera internazionale giovedì al meeting del Valdai Discussion Club a Novo-Ogaryovo fuori Mosca, se fosse possibile un’unione militare tra Mosca e Pechino, Putin ha risposto che “non ne abbiamo bisogno, ma, in teoria, è abbastanza possibile immaginarlo”.

La Russia e la Cina hanno in passato coltivato la loro “partnership strategica”, ma finora hanno rifiutato qualsiasi discorso sulla possibilità di formare un’alleanza militare.

Fonte: AP