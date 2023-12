Putin, rischio NATO al confine della Finlandia

Citando il britannico The Guardian, il quotidiano finlandese online Uusi Suomi riporta stralci di un intervista televisiva del presidente russo Vladimir Putin. In questa intervista Putin ha per la prima volta introdotto l’idea di una nuova divisione dell’esercito chiamata Leningrad, che dovrebbe essere schierata nei pressi del confine finlandese in risposta all’adesione da parte della Finlandia alla NATO.

Il presidente della Federazione Russa ha sottolineato che fin dalla metà del secolo scorso tutte le differenze tra Finlandia e Russia erano state appianate, e per oltre settant’anni tra i due stati non ci sono stati problemi di alcun tipo. Ora però ci saranno in quanto la Finlandia ha scelto di unirsi alla NATO.

Putin ha anche sottolineato che la Russia non ha alcun motivo per iniziare una guerra contro la NATO, al contrario di quanto dichiarato qualche settimana fa dal presidente americano Joe Biden, che ammonì il mondo sostenendo che la Russia, in caso di vittoria, non si fermerebbe all’Ucraina. Putin ha rimarcato che questo tipo di retorica propagandistica non aiuta gli stati nelle decisioni politiche che adottano nei confronti della Russia.