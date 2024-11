Putin: i missili ipersonici Oreshnik equivalgono a un attacco nucleare

“Il nuovissimo sistema d’attacco ipersonico non nucleare Oreshnik siamo stati costretti a testarlo in condizioni di combattimento – siamo stati costretti, come ho già detto, in risposta agli attacchi di armi occidentali sul territorio delle regioni di Bryansk e Kursk con ATACMS e Storm. Naturalmente non esistono analoghi dell’Oreshnik nel mondo e penso che analoghi simili non appariranno presto”.