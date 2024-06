Putin blocca l’accesso ai media Ue in Russia: stop anche a Rai e La7

Stop ai siti internet di tv e giornali europei. La Russia ha bloccato l’accesso sul suo territorio ai portali web di diversi media europei, tra cui gli italiani Rai, La7, La Repubblica e La Stampa. La decisione è arrivata, si legge in una nota il ministero degli Esteri, in risposta ad analoghe misure adottate dalla Ue nei confronti dei russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta.

Le restrizioni riguardano 81 media di 25 Paesi Ue, inclusi i media europei Agence Europe, Politico ed Euobserver. Il Paese in cui sono stati presi di mira più media è la Francia, ben 9, tra cui LCI, Le Monde, La Croix, Liberation e Afp. Dei media tedeschi sono interessati dalle restrizioni Der Spiegel, Die Zeit e Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Spagna El Mundo, El Paìs, l’agenzia Efe e la radio tv pubblica Rtve. In Ungheria, guidata dall’alleato Viktor Orban, è stato preso di mira un solo media, ovvero il sito di notizie 444.hu.