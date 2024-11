Putin a Scholz: negoziato sulla base delle “nuove realtà territoriali” | “Arma nucleare Kiev pronta presto”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto in una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che eventuali accordi per porre fine al conflitto in Ucraina dovrebbero tenere conto degli interessi della sicurezza russa, basarsi su “nuove realtà territoriali” e affrontare le cause alla radice del conflitto, ha detto venerdì il Cremlino.

Scholz sente Putin, chiede ritiro e negoziati: “Non pensate di avere il tempo dalla vostra parte”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato il presidente russo Vladimir Putin in una rara telefonata venerdì ad avviare colloqui con l’Ucraina che aprano la strada a una “pace giusta e duratura”. Nel corso di una conversazione telefonica di un’ora, la prima in quasi due anni, Scholz ha anche chiesto il ritiro delle forze russe dall’Ucraina e ha ribadito il continuo sostegno della Germania all’Ucraina, ha dichiarato Steffen Hebestreit, portavoce del governo tedesco. “Il cancelliere ha esortato la Russia a mostrare la volontà di avviare colloqui con l’Ucraina con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura e ha sottolineato la ferma determinazione della Germania a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa per tutto il tempo necessario”, ha riferito Hebestreit. “La Russia non pensi che il tempo sia dalla sua parte”, ha avvertito il cancelliere tedesco. Scholz, spiega il portavoce, ha parlato con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della sua telefonata e, in seguito, avrebbe informato il leader ucraino sui risultati. La Germania è il principale finanziatore dell’Ucraina e il suo principale fornitore di armi dopo gli Stati Uniti. Scholz e Putin si erano parlati l’ultima volta nel dicembre 2022, 10 mesi dopo che la Russia aveva lanciato la sua invasione su larga scala dell’Ucraina, facendo precipitare le relazioni con l’Occidente nel gelo più profondo dai tempi della Guerra Fredda. Secondo fonti citate dall’agenzia britannica Reuters, Scholz avrebbe anche detto a Putin che lo schieramento di soldati nordcoreani rappresenta una grave escalation e un’espansione del conflitto

Kiev: la telefonata tra Scholz e Putin “un inutile tentativo di appeasement”

L’Ucraina condanna la telefonata del cancelliere tedesca Olaf Scholz al presidente russo Vladimir Putin come “un tentativo di appeasement” che non fa avanzare gli sforzi per la pace, a tre anni dall’invasione russa. “I discorsi danno solo a Putin la speranza di alleviare il suo isolamento internazionale”, ha precisato il ministero degli Esteri ucraino, aggiungendo: “Ciò che serve sono azioni concrete e forti che lo costringano alla pace, non persuasione e tentativi di appeasement che Putin interpreta come un segno di debolezza e li usa a suo vantaggio”.

Cremlino: telefonata Putin-Scholz “molto positiva” nonostante i profondi disaccordi