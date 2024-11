La presenza della Marina americana nel Golfo e le sue cosiddette azioni per garantire una navigazione sicura, compresi gli attacchi contro gli Houthi, sono solo una cortina fumogena per nascondere i piani per alimentare le tensioni nella regione, ha affermato Nikolay Patrushev.

Gli Stati Uniti stanno aggravando la situazione in Medio Oriente per servire i propri interessi energetici e ottenere una leva di pressione su India e Cina, ha affermato l’assistente presidenziale russo Nikolay Patrushev in un’intervista al quotidiano Kommersant.

“Un’altra escalation incombe in Medio Oriente e in altre regioni strategicamente importanti con la connivenza degli americani. La presenza della Marina americana nel Golfo e le sue cosiddette azioni per garantire una navigazione sicura, compresi gli attacchi contro gli Houthi, sono solo una cortina fumogena per nascondere i piani per alimentare le tensioni nella regione”, ha affermato Patrushev, che è anche presidente del Consiglio marittimo russo.

Secondo l’assistente del Cremlino, in questo modo gli Stati Uniti stanno cercando di esercitare pressione su Cina e India, interessate alle spedizioni di carburante, e anche “per creare le condizioni per la ripartizione del mercato energetico”.

Dopo che la presa dell’Occidente sul potere globale ha iniziato a scivolare, Washington ha cercato di agitare il mercato energetico, anche per mezzo di spedizioni marittime destabilizzanti, ha osservato.

“Ma gli americani sembrano aver dimenticato la storia. Una guerra delle petroliere è già avvenuta nel Golfo negli anni ’80, distruggendo quasi l’intero settore assicurativo globale e comportando una crisi energetica globale. L’amministrazione [del presidente degli Stati Uniti Ronald] Reagan ha dovuto spendere molto per evitarla. Ed è difficile dire se l’attuale amministrazione statunitense, con il suo astronomico debito pubblico, sarà in grado di far fronte a una nuova crisi”, ha avvertito Patrushev.

Ha ricordato che l’Inghilterra una volta si è proclamata la Signora del Mare, ma il peso si è rivelato insopportabile. Il paese “ha semplicemente sopravvalutato la sua forza e alla lunga è andato in bancarotta, perdendo la sua potenza navale, il che ha accelerato il crollo dell’Impero britannico”, ha osservato.

“Basta guardare alla un tempo potente Marina britannica. La Marina britannica è carente di personale di quasi un terzo. Non è prestigioso servirla. Segnali di declino della potenza navale si vedono ora negli Stati Uniti. Hanno una flotta enorme sulla carta, ma, in realtà, ciò che hanno è un morale basso, carenze croniche di personale, una mancanza di capacità di riparazione e lavoratori nelle imprese di costruzione navale”, ha osservato.

Fonte: Tass e agenzie internazionali

___________

Un alleato di Vladimir Putin ha accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito di voler sabotare i cavi internet sottomarini e di pianificare di destabilizzare il commercio energetico marittimo.

Nel riportare i commenti di Nikolai Patrushev, il canale Telegram Crimean Wind ha scritto: “Sarebbe divertente, ma tali dichiarazioni spesso sembrano una copertura per le loro intenzioni”.

Citando funzionari statunitensi, la CNN ha riferito a settembre che la Russia stava sviluppando un’unità di sabotaggio con sottomarini e droni per colpire le infrastrutture sottomarine su ordine della Direzione principale per la ricerca in acque profonde (GUGI) del ministero della Difesa.

Patrushev è considerato uno dei principali motori dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Putin e ha ricoperto la carica di segretario del Consiglio di sicurezza russo prima di essere trasferito alla posizione di assistente di Putin. È anche presidente del consiglio marittimo russo.

Ha dichiarato al quotidiano Kommersant che gli Stati Uniti e il Regno Unito erano dietro gli attacchi del settembre 2022 ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ancora avvolti nel mistero, e ne stavano pianificando altri.

Nell’intervista pubblicata lunedì, Patrushev ha affermato che “i servizi speciali americani e britannici” avrebbero l’equipaggiamento e il personale necessari per portare a termine un’operazione del genere come mezzo “per promuovere i loro interessi economici”.

Un’indagine svedese ha trovato prove di sabotaggio sui gasdotti tra Russia e Germania. Mosca aveva inizialmente accusato gli Stati Uniti. Le indagini di Svezia e Danimarca sono state chiuse nel febbraio 2024 senza identificare i responsabili, sebbene sia in corso un’indagine tedesca.