Parla il più alto funzionario dell’intelligence USA sulla minaccia militare di Russia e Cina

Trent Maul è il direttore delle analisi della Defense Intelligence Agency (DIA) degli Stati Uniti, che produce e analizza informazioni militari nazionali ed estere a sostegno della strategia di sicurezza nazionale, dei responsabili delle politiche di difesa e del Pentagono nei vari teatri di guerra.

Maul dialoga con l’ex capo dell’MI6 Sir Richard Dearlove, in una conversazione di straordinaria schiettezza e di ampio respiro sulle sfide poste da molteplici minacce alla sicurezza globale, sullo stato di avanzamento della guerra della Russia in Ucraina, sul conflitto in Medio Oriente, sul modo in cui questo influisce sulle organizzazioni terroristiche della regione e sul modo in cui l’intelligenza artificiale raccoglie informazioni sul campo di battaglia.