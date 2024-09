L’ex primo ministro russo Dmitry Medvedev, stretto alleato di Vladimir Putin, ha lanciato un avvertimento prevedendo che gli Stati Uniti crolleranno in una “nuova imminente guerra civile” in concomitanza con le elezioni di quest’anno sulle sanzioni russe.

Dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022, i paesi occidentali hanno imposto sanzioni a Mosca, con diverse migliaia di sanzioni a individui, aziende e istituzioni governative russe. Gli Stati Uniti hanno gradualmente ampliato le sanzioni imposte quando il presidente Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo a dicembre, che consente agli Stati Uniti di sanzionare direttamente le banche straniere che facilitano transazioni significative per la Russia. Washington ha minacciato di bloccare tali banche che conducono affari con aziende che supportano l’industria della difesa russa dal suo sistema finanziario.

In un post su Telegram, Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha parlato dell’attuale clima politico degli Stati Uniti e della corsa presidenziale del 2024, che vedrà l’ex presidente Donald Trump, candidato presidenziale del GOP, confrontarsi con la vicepresidente Kamala Harris, che ha vinto la corsa presidenziale democratica dopo che Biden si è ritirato dalla corsa il 21 luglio.

“Per dispetto dell’attuale amministrazione, Donald Trump ha minacciato di revocare le sanzioni contro la Russia. Ma lo farà davvero se eletto? No, ovviamente no. Nonostante tutta la sua apparente spavalderia da “outsider”, Trump è in definitiva un insider dell’establishment. Sì, è un narcisista eccentrico, ma è anche un pragmatico. Come uomo d’affari, Trump capisce che le sanzioni danneggiano il predominio del dollaro nel mondo. Tuttavia, questa non è una ragione sufficiente per organizzare una rivoluzione negli Stati Uniti e andare contro la linea anti-russa del famigerato Stato profondo, che è molto più forte di qualsiasi Trump”, ha affermato Medvedev.